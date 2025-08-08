08 Ağustos 2025, Cuma
Dizideki halinden çok farklı! Eşref Rüya'nın Çiğdem'i Büşra Develi mest etti
Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in başrolünde olduğu Eşref Rüya dizisiyle adından söz ettiren Büşra Develi, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Tatil paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu son haliyle gündem oldu. "6 kilo aldım" diyen Develi'yi görenler, "Çiğdem Komiser'le alakası yok" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.
Giriş Tarihi: 08.08.2025 14:00 Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 14:02