Dizideki halinden çok farklı! Eşref Rüya'nın Çiğdem'i Büşra Develi mest etti

Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in başrolünde olduğu Eşref Rüya dizisiyle adından söz ettiren Büşra Develi, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Tatil paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu son haliyle gündem oldu. "6 kilo aldım" diyen Develi'yi görenler, "Çiğdem Komiser'le alakası yok" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Giriş Tarihi: 08.08.2025 14:00 Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 14:02
Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu Eşref Rüya dizisi oyuncularıyla da gündem olmaya devam ediyor.

Sevilen dizinin "Çiğdem Komiser"i Büşra Develi ise yeni sezon öncesi tatilde enerji depoluyor.

Develi, Instagram'daki son paylaşımıyla gündeme geldi.

"Date night, berlin, canım kardeşim, sindirilemeyen yemekler, uzun yürüyüşler, çıplak ayak tüm şehri yürümeler, hayatımın en güzel akşamı,uzun saça alışmam, +6 kilo..Buralardayım ve sezona hazırım." diyerek art arta pozlar yayınlayan güzel oyuncu, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Dizideki halinden çok farklı görünen oyuncu, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hayranları Develi için, "Çiğdem Komiser'le alakası yok", "Çiğdem Komiser 'Rüya' gibi" yorumlar yaptı.

