Dizideki halinden çok farklı! Eşref Rüya'nın Çiğdem'i Büşra Develi mest etti

Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in başrolünde olduğu Eşref Rüya dizisiyle adından söz ettiren Büşra Develi, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Tatil paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu son haliyle gündem oldu. "6 kilo aldım" diyen Develi'yi görenler, "Çiğdem Komiser'le alakası yok" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.