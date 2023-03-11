HaberlerGaleriDizi şahlanış dönemine girdi! Kalpten istenen ismi getirdiler! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna yeni transfer!
Dizi şahlanış dönemine girdi! Kalpten istenen ismi getirdiler! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna yeni transfer!
Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna yeni katılan ünlü oyuncu Engin Benli Tatavalı karakteriyle izleyiciden tam not aldı. Cezayir Türk ile olan düşmanlığı diziye büyük heyecan katan Tatavalı karakteri ve Engin Benli çok sevildi. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin detayları.