Dilan Polat ve Engin Polat hakkında şok gelişme! Banu Parlak ’Beni öldürtmek istiyorlar’ demişti! Silahlı saldırının detayları ortaya çıktı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Dilan Polat ile Banu Parlak arasında husumet bulunduğu, Polat'ın "Tedbir kararının anasını göreceksin, iftiranın danasını göreceksin. Bitti bitti... Sana bu prim fazla bile... Sana daha ne mesajlarım var sıra sıra..." şeklinde konuştuğu bir video ile Parlak'ı tehdit ettiğine yer verildi.