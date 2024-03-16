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Haberler Galeri Dilan Polat ve Engin Polat hakkında şok gelişme! Banu Parlak 'Beni öldürtmek istiyorlar' demişti! Silahlı saldırının detayları ortaya çıktı

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında şok gelişme! Banu Parlak 'Beni öldürtmek istiyorlar' demişti! Silahlı saldırının detayları ortaya çıktı

Lüks yaşamlarıyla dikkatleri çeken Dilan ve Engin Polat çifti, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Çiftin yaşadığı soruşturma büyük ses getirmişti. Engin ve Dilan Polat çifti hakkında, şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi oldukları gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Son gelişmeler ise olayın detaylarını gün yüzüne çıkardı.

Giriş Tarihi: 16.03.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 09:40
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Dilan Polat ve Engin Polat hakkında şok gelişme! Banu Parlak ’Beni öldürtmek istiyorlar’ demişti! Silahlı saldırının detayları ortaya çıktı

Kara para aklama suçundan tutuklu bulunan Engin-Dilan Polat çiftine yeni şok! Banu Parlak'ın "Beni öldürtmek istiyorlar" diye şikâyetçi olduğu çift için 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' suçlarından 8'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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Dilan Polat ve Engin Polat hakkında şok gelişme! Banu Parlak ’Beni öldürtmek istiyorlar’ demişti! Silahlı saldırının detayları ortaya çıktı

İddianamenin detaylarında; silahlı saldırının failinin, elebaşılığını Barış Boyun, Beratcan Gökdemir ve Batın Can Gökdemir'in yaptığı Daltonlar Çetesi olduğu belirtildi.

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Dilan Polat ve Engin Polat hakkında şok gelişme! Banu Parlak ’Beni öldürtmek istiyorlar’ demişti! Silahlı saldırının detayları ortaya çıktı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Dilan Polat ile Banu Parlak arasında husumet bulunduğu, Polat'ın "Tedbir kararının anasını göreceksin, iftiranın danasını göreceksin. Bitti bitti... Sana bu prim fazla bile... Sana daha ne mesajlarım var sıra sıra..." şeklinde konuştuğu bir video ile Parlak'ı tehdit ettiğine yer verildi.

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Dilan Polat ve Engin Polat hakkında şok gelişme! Banu Parlak ’Beni öldürtmek istiyorlar’ demişti! Silahlı saldırının detayları ortaya çıktı

'DALTONLAR ÇETESİ' İLE İRTİBAT KURMUŞLAR

Bu mesajdan kısa süre sonra Sezgin, Engin ve Dilan Polat'ın ortak kararıyla Engin Polat'ın, Gürcistan'daki bağlantılarını kullanarak kamuoyunda "Daltonlar çetesi" olarak bilinen suç örgütünün firari yöneticilerinden olan Beratcan ve kardeşi Batın Can Gökdemir ile Parlak'ın işyerine tehdit amaçlı silahlı saldırı düzenlenmesi için irtibat kurduğu kaydedildi.

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Dilan Polat ve Engin Polat hakkında şok gelişme! Banu Parlak ’Beni öldürtmek istiyorlar’ demişti! Silahlı saldırının detayları ortaya çıktı

Gökdemir kardeşlerin, suç örgütüne ait hücre evinde eyleme hazır halde bekleyen Batuhan İnci, Yunus Emre Yıldız, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç ve İsmail Emre Arifoğlu adlı şüphelilere eylemde kullanacakları motosiklet ve silahı teslim alacakları konum ile Parlak'ın işyerinin konumuyla birlikte talimat verdikleri anlatıldı.