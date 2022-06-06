06 Haziran 2022, Pazartesi
Destan'da Gök Hanlığı yeryüzündeki bütün İtbaraklardan oluşan orduyla karşı karşıya
Ekran yolculuğunu reyting ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan'ın, atv'de Salı akşamı 20.00'de yayınlanacak olan 26'ncı bölümüne Türklerin canını almaya ant içen Obar'ın, intikam için yeryüzündeki tüm İtbaraklardan topladığı ordusuyla, Akkız ve Batuga'nın öncülük ettiği Gök Kağanlığının ordusu karşı karşıya gelmesi damga vuracak. Çift Başlı Kurt'un ruhu ve yüreği olan Akkız ve Batuga mutluluklarını yaşayamadan kendilerini yeni bir savaşın ortasında buldular. Ateş çemberinde yaşanan bu aşkı neler beklemektedir?
Giriş Tarihi: 06.06.2022 17:12
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