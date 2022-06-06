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Destan'da Gök Hanlığı yeryüzündeki bütün İtbaraklardan oluşan orduyla karşı karşıya

Ekran yolculuğunu reyting ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan'ın, atv'de Salı akşamı 20.00'de yayınlanacak olan 26'ncı bölümüne Türklerin canını almaya ant içen Obar'ın, intikam için yeryüzündeki tüm İtbaraklardan topladığı ordusuyla, Akkız ve Batuga'nın öncülük ettiği Gök Kağanlığının ordusu karşı karşıya gelmesi damga vuracak. Çift Başlı Kurt'un ruhu ve yüreği olan Akkız ve Batuga mutluluklarını yaşayamadan kendilerini yeni bir savaşın ortasında buldular. Ateş çemberinde yaşanan bu aşkı neler beklemektedir?

Giriş Tarihi: 06.06.2022 17:12
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Destan’da Gök Hanlığı yeryüzündeki bütün İtbaraklardan oluşan orduyla karşı karşıya

26.Bölüm:

HAN SOYUNUN YAŞAM SAVAŞI

'Destan'ın 26'ncı bölümünde Ulu Kam Arçuray, çepir ile zehirlenen Alpagu Han, Temur ve Kaya'yı iyileştirmek için elinden ne geliyorsa yapmaktadır. Ama reçine olmadan iyileşmeleri mümkün değildir.

Evlatlarıyla veda konuşması yapan Alpagu Han ve Teginler bu durumdan nasıl kurtulacaklar?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Destan’da Gök Hanlığı yeryüzündeki bütün İtbaraklardan oluşan orduyla karşı karşıya

ÇİFT BAŞLI KURT İLE OBAR KARŞI KARŞIYA

Obar'ın, çepir ile zehirlediği Alpagu ve Teginler ölüm döşeğinde gözleri kapanmak üzeredir. Akkız ve Batuga panzehir olan reçineyi yetiştirmek için dörtnala Gök Saray'a doğru at sürerken tacın parçalandığını öğrenmiş olan Obar ve İtbaraklar ile karşılaşmıştı. At üstünde karşı karşıya gelen Batuga ve Akkız'ın intikam yemini etmiş olan Obar'la bu seferki düelloları nasıl sonuçlanacak? Akkız ve Batuga'nın hayatlarını tehlikeye atmakla, reçineyi Gök Saray'a yetiştirmek arasında yapacakları seçim ne olacak?

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Destan’da Gök Hanlığı yeryüzündeki bütün İtbaraklardan oluşan orduyla karşı karşıya

SAVAŞ ORTASINDA KALAN AŞIKLAR

Esrigün Kam'ın kuşakla birbirine bağladığı Akkız ve Batuga; Gök Saray'a muştu vermeye gelirken, çepir illetiyle karşı karşıya kaldılar. Çift Başlı Kurt'un ruhu ve yüreği olan aşıklar, mutluluğunu bile yaşayamadan kendini yeni bir savaşın ortasında buldu. Ateş çemberinde yaşanan bu aşkı neler beklemektedir?

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Destan’da Gök Hanlığı yeryüzündeki bütün İtbaraklardan oluşan orduyla karşı karşıya

YERYÜZÜNDEKİ TÜM İTBARAKLARA ÇAĞRI

Rus elçinin haberi ile Esrigün Kam'ın otağına Barak Han'ın tacını almaya giden Obar, Esrigün Kam'ın tacı yok ettiğini öğrenince öfkeyle intikam yemini etmişti. Tacın yok olmasıyla tüm Türklerin canını almaya ant içen Obar, intikam için yeryüzündeki tüm İtbarakları Türklerle savaşa çağırmıştı. Gök Hanlığı ile dört bir yandan akın akın gelen İtbaraklar'ın girecekleri savaşın akıbeti ne olacak. Tarih tekerrür mü edecek yoksa yeniden mi yazılacak?

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Destan’da Gök Hanlığı yeryüzündeki bütün İtbaraklardan oluşan orduyla karşı karşıya

MEİ JİN'İN YOL AYRIMI

Temur'u kaybettiğini düşündüğü günden beri ona sevgi besleyen Mei Jin, Temur'un sevgisini kazanamazken bir de Temur'un hasta yatağında kendisine 'Tutkun' diye seslenmesiyle tamamen yıkılmıştı. Onca emeğin karşısında sevgisine karşılık alamadığı gibi gururu kırılan Mei Jin, Temur'un sevgisini kazanmak için çabalamaya devam mı edecek yoksa bunun intikamını mı alacak?