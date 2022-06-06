Destan’da Gök Hanlığı yeryüzündeki bütün İtbaraklardan oluşan orduyla karşı karşıya

ÇİFT BAŞLI KURT İLE OBAR KARŞI KARŞIYA

Obar'ın, çepir ile zehirlediği Alpagu ve Teginler ölüm döşeğinde gözleri kapanmak üzeredir. Akkız ve Batuga panzehir olan reçineyi yetiştirmek için dörtnala Gök Saray'a doğru at sürerken tacın parçalandığını öğrenmiş olan Obar ve İtbaraklar ile karşılaşmıştı. At üstünde karşı karşıya gelen Batuga ve Akkız'ın intikam yemini etmiş olan Obar'la bu seferki düelloları nasıl sonuçlanacak? Akkız ve Batuga'nın hayatlarını tehlikeye atmakla, reçineyi Gök Saray'a yetiştirmek arasında yapacakları seçim ne olacak?