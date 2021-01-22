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22 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Deniz Seki'den estetik açıklaması! İddialara cevap verdi Deniz Seki'den estetik açıklaması! İddialara cevap verdi
Deniz Seki İrfan Özçelik ile ilişkisini sonlandırmasının ardından 2 buçuk ayda 25 kilo vermişti. Hızla kilo vermesinin ardından vücudunda sarkmalar olduğu iddia edilen şarkıcı estetik operasyon geçirdiği haberleriyle gündeme gelmişti. Çıkan haberlerin ardından Seki'den yanıt gecikmedi.
Giriş Tarihi: 22.01.2021 16:45
2 buçuk ayda 25 kilo birden veren Deniz Seki, vücudunda oluşan sarkmaları toparlatmak için estetik yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Estetik yaptırdığı iddialarına cevap veren Seki, "Vücudumda hiçbir sarkma veya deformasyon söz konusu değildir" şeklinde konuştu.
"VÜCUDUMDA SARKMA SÖZ KONUSU DEĞİL" İşte Deniz Seki'nin o açıklaması:
Bugün haberlere söz konusu olan ameliyatımla ilgili bilgilendirme; Dün, Doktor Müge Sevindik tarafından gerçekleştirilen operasyonum uzun süredir planladığım göğüs estetiği ameliyatım ile ilgilidir.
Haberlere konu olan, Şeyda Coşkun'dan almış olduğum destek ve verdiğim kilolarlardan dolayı vücudumda hiçbir sarkma veya deformasyon söz konusu değildir. Aksine Şeyda Coşkun sayesinde sağlıklı beslenme, pilates ve yürüyüş ile tanışmış, 2,5 ayda gayet sağlıklı ve sıkılaşarak, kilo verdiğimi bilgilerinize sunarım. Deniz Seki...
50 yaşındaki Deniz Seki, sosyal medya hesabından zayıfladığını gösteren bir paylaşımda bulunmuştu.
Bu karesini yayınlayan Seki, gönderisine, "Dün akşam narlarımızı patlatıp, dileklerimizi diledik mi? Hepimizin dilekleri kabul olsun" notunu düşmüştü.