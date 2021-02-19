Demir ve Ümit'in dansı geceye damga vurdu! Çukurova'da aşk bacayı sardı!

DEMİR GAFFUR'UN HATİP AĞA'NIN KATİLİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ!

Saniye'nin önce dünya başına yıkıldı. Sonra, Gaffur'u kapıp, Demir'in önüne götürdü ve Cengaver'i öldürdüğünü bildiği için Hatip Ağa'yı tehdit ettiğini, tartışırken öldürdüğünü, tehdit mektubunu ise Şermin'in görüp Behice'ye anlattığını, Behice'nin de Gaffur'u tehdit ettiğini anlattı. Cengaver'in katilini bildiği halde 3 kuruş kazanmak için bunu anlatmamış olması Demir'i çileden çıkardı!

Elbette Gaffur olaylardan bu kadar kolay kurtulamadı. Saniye'nin güvenini kaybetmesi bir yana, Demir'den de sıkı bir dayak yedi!