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19 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Demir ve Ümit'in dansı geceye damga vurdu! Çukurova'da aşk bacayı sardı! Demir ve Ümit'in dansı geceye damga vurdu! Çukurova'da aşk bacayı sardı! Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın geçtiğimiz akşam yayınlanan 84.bölümünde, Demir ve Ümit'in aşk dolu dansı, izleyiciye Çukurova'da aşk bacayı sardı dedirtti! Hünkar'ın katili Behice'nin köşeye sıkıştığı, Demir'in Gaffur'un Hatip'in katili olduğunu öğrendiği, Züleyha'nın adım adım cinayeti çözdüğü bu heyecanlı bölüm, #ÇukurovaÖğrensin etiketiyle sosyal medyanın gündemindeydi. Giriş Tarihi: 19.02.2021 13:33 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 13:34
Demir ve Ümit'in dansı geceye damga vurdu! Çukurova'da aşk bacayı sardı!
BEHİCE'NİN ÇEMBERİ DARALDI! Kapıya gelen taksici Hünkar'ı götürdüğü yerde Behice'yi gördüğünü anlatınca, Demir de Behice'nin gırtlağına yapıştı! Konak ahalisi bu seferlik Behice'yi Demir'in elinden aldı ama Behice ölmesin diye değil, Demir katil olmasın diye! Taksicinin ise, biraz sıkıştırılınca ödül için yalan söylediği ortaya çıktı. GALERİ DEVAM EDİYOR
Demir ve Ümit'in dansı geceye damga vurdu! Çukurova'da aşk bacayı sardı!
Behice, artık yolun sonuna geldiğini anladığından, önce Müjgan'la arasını düzeltip ondan İstanbul'da hayat kuracak parayı temin etmek istedi. Sonra Gaffur'u kullanmak istedi. Ancak Gaffur'dan taleplerini o kadar alenen yaptı ki, durum önce Saniye'yi şüphelendirdi. Saniye, Gaffur'u sıkıştırınca da yumak söküğü gibi gerçekler ortaya döküldü!
Demir ve Ümit'in dansı geceye damga vurdu! Çukurova'da aşk bacayı sardı!
DEMİR GAFFUR'UN HATİP AĞA'NIN KATİLİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ! Saniye'nin önce dünya başına yıkıldı. Sonra, Gaffur'u kapıp, Demir'in önüne götürdü ve Cengaver'i öldürdüğünü bildiği için Hatip Ağa'yı tehdit ettiğini, tartışırken öldürdüğünü, tehdit mektubunu ise Şermin'in görüp Behice'ye anlattığını, Behice'nin de Gaffur'u tehdit ettiğini anlattı. Cengaver'in katilini bildiği halde 3 kuruş kazanmak için bunu anlatmamış olması Demir'i çileden çıkardı! Elbette Gaffur olaylardan bu kadar kolay kurtulamadı. Saniye'nin güvenini kaybetmesi bir yana, Demir'den de sıkı bir dayak yedi!
Demir ve Ümit'in dansı geceye damga vurdu! Çukurova'da aşk bacayı sardı!
FEKELİ FİKRET'E HAYATINI GEÇİRMEK İSTEMİYORSAN MÜJGAN'DAN UZAK DUR DEDİ Gece Müjgan'la Fikret'in öpüştüklerini gören Fekeli, sabah kahvaltıda, rahatsızdı, ama renk vermedi, ikisini izledi. İkisi de çok doğal davranmaya çalışsalar da, tedirgindiler. Fekeli, kahvaltıdan sonra Fikret'i karşısına aldı ve bildiklerini anlattı. Gerçekten Müjgan'ı sevmiyorsa, onunla hayatını geçirmek istemiyorsa kalbini kırmamasını, ümit vermemesini söyledi. Bu konuşma, Fikret'i karıştırdı. Müjgan'a aşık olmaması gerektiğine karar verip, ondan uzaklaştı. Elbette bu durum Müjgan'ın kalbini yeniden kırdı.
Demir ve Ümit'in dansı geceye damga vurdu! Çukurova'da aşk bacayı sardı!
DEMİR VE ÜMİT ARASINDA ATEŞ BACAYI SARDI! Züleyha'yı ailesine ve Hünkar'ın mirasına sahip çıkışı her gün Demir'i biraz daha etkilese de, Ümit'in etkisine girmesi de kısa sürdü. Ümit için bir müzik seti alıp, adamlarla birlikte kurmak üzere havuzlu konağa gelen Demir, müzik setini kurduktan sonra da Ümit ile dans etmeye başladı. İkisinin de Almanya'da eğitim aldıklarını fark ettikleri sohbetleri birlikte Antalya'ya tatile gitme planları ile sona erdi. Tam o sırada ise Sevda konağa doğru geliyordu.