Demet Özdemir cesaretini konuşturdu! Pozları sosyal medyayı salladı

Oğuzhan Koç ile ayrılığının ardından bir süreliğine ekrana ara veren Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Binlerce takipçisinin bulunduğu Instafram hesabından yeni pozlarını paylaşan güzel oyuncu makyajsız pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Özdemir'e hayranları, "Bebek gibi güzel", "O kadar güzelsin ki..." ve "Müthişsin!" gibi yorumlar yaptı.