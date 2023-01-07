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Demet Özdemir cesaretini konuşturdu! Pozları sosyal medyayı salladı

Oğuzhan Koç ile ayrılığının ardından bir süreliğine ekrana ara veren Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Binlerce takipçisinin bulunduğu Instafram hesabından yeni pozlarını paylaşan güzel oyuncu makyajsız pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Özdemir'e hayranları, "Bebek gibi güzel", "O kadar güzelsin ki..." ve "Müthişsin!" gibi yorumlar yaptı.

Giriş Tarihi: 07.01.2023 14:34
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Demet Özdemir cesaretini konuşturdu! Pozları sosyal medyayı salladı

Demet Özdemir, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada gündem oldu.

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Demet Özdemir cesaretini konuşturdu! Pozları sosyal medyayı salladı

Makyajsız haliyle selfie çeken oyuncu, karelere, "Yorulmaya değer günlerin başlamasına çok az kalmışken" notunu düştü. Kısa sürede binlerce beğeni alan Özdemir'e hayranları, "Bebek gibi güzel", "O kadar güzelsin ki..." ve "Müthişsin!" gibi yorumlar yaptı.

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Demet Özdemir cesaretini konuşturdu! Pozları sosyal medyayı salladı

Makyajsız haliyle de hayran bırakan Demet Özdemir'in ablası da en az kendisi kadar güzel çıktı.

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Demet Özdemir cesaretini konuşturdu! Pozları sosyal medyayı salladı

ŞÖHRET ABLASIYLA BAŞLADI

Kendisine şöhret basamaklarını aralayan Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir,"Çarkıfelek"e izleyici olarak İstanbul'a geldiğinde Mehmet Ali Erbil'le tanıştı. İstanbul'da kalma kararı alan Özdemir, şarkı klipleri ve dergi çekimlerinde çalıştı.

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Demet Özdemir cesaretini konuşturdu! Pozları sosyal medyayı salladı

Mustafa Sandal'ın "İsyankar" klibinde yer alan Derya Özdemir, annesi ve kardeşini de İstanbul'a yanına aldı.