Demet Evgar ortaya çıkan fotoğraflarıyla olay oldu

Son olarak Avlu dizisiyle ekranlara gelen ve dizide Deniz karakterini canlandıran Demet Evgar başarılı oyunculuğuyla dikkat çekti. Avlu'nun final yapmasıyla birlikte tiyatro oyunlarıyla sahnede olmaya devam eden Demet Evgar şimdi de ortaya çıkan fotoğraflarıyla olay oldu. Yıllar önceki fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla gündem olan Demet Evgar'ın hayatı mercek altına alındı. İşte Demet Evgar ve diğer ünlü isimlerin yıllar içindeki şaşırtan değişimi.