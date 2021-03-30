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30 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Demet Akalın'dan TikTok isyanı: Bu resmen hırsızlık
Demet Akalın, TikTok uygulaması üzerinden yapılan sahtekarlığa karşı herkesi uyardı. TikTok'ta canlı yayın izleyen Hira üzerinden kredi kartından 7 bin TL çekildiğini söyleyen Akalın, özellikle anne babaları uyardı. "Bu resmen hırsızlık" diyerek isyan eden ünlü şarkıcı, "Çocuklar bunlara maruz kalıyor gerçekten çok ayıp. Ne kadar ayıp ne kadar günah" dedi.
Giriş Tarihi: 30.03.2021 09:54 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 09:54
Demet Akalın, TikTok üzerinden yaşadığı sahtekarlığı sosyal medyadan duyurdu. 7 yaşındaki kızı Hira'nın izlediği canlı yayın üzerinden kendisinden para çekildiğini öğrenen ünlü şarkıcı, şaşkınlığını gizleyemedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kredi kartından 7 bin TL çekildiğini gören Demet Akalın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yapılan sahtekarlığa isyan etti. Özellikle anne babaları uyaran şarkıcı şunları söyledi:
"Bütün anne ve babalar beni iyi dinlesin. Bugün ben yayındayken Hira da ders arasındayken TikTok'a giriyor ve bir kızın canlı yayınını açıyor. Kız 'Bana çiçek gönder böcek gönder, teşekkür ederim Hira' demiş. Ve kredi kartımdan 7 bin TL çekiliyor. TikTok fenomeniyle görüştüm 'Bunun muhatabı Apple' diyor. Apple'a başvurduk oradan geri dönüş yok. Bu resmen bir hırsızlık. Çocuklar bunlara maruz kalıyor gerçekten çok ayıp. Ne kadar ayıp ne kadar günah" dedi. "DERDİMİZ PARA OLSUN"
Hira Kurt'un para gönderdiği Özgür Balakar isimli fenomen de Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Canlı yayın yaparken birileri pahalı hediyeler gönderdi. Profiline girdiğimde de Hira yazıyordu. Sonra bana onun Demet Akalın'ın kızı olduğunu söylediler. Biz de geçenlerde Demet Akalın'ın evine gitmiştik Hira'yı görmek için. Ben de onun olduğunu görünce teşekkür ederek Demet Akalın'ın kızı Hira isen bir tane gül gönder dedim. Gönderilen gül emojisinin fiyatı da 30 kuruş. O da gönderdi." "Burası böyle bir platform, biz bu hediyeleri zorla çekmiyoruz kimseden onlar gönderiyor. Bize soyguncu demen beni gerçekten çok kırdı. Soyguncu denmesine gerçekten kalbim kırılır. Geri gönderirim Demet abla. Sakin ol, tek derdimiz para olsun."