Demet Akalın'dan TikTok isyanı: Bu resmen hırsızlık

"DERDİMİZ PARA OLSUN"

Hira Kurt'un para gönderdiği Özgür Balakar isimli fenomen de Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Canlı yayın yaparken birileri pahalı hediyeler gönderdi. Profiline girdiğimde de Hira yazıyordu. Sonra bana onun Demet Akalın'ın kızı olduğunu söylediler. Biz de geçenlerde Demet Akalın'ın evine gitmiştik Hira'yı görmek için. Ben de onun olduğunu görünce teşekkür ederek Demet Akalın'ın kızı Hira isen bir tane gül gönder dedim. Gönderilen gül emojisinin fiyatı da 30 kuruş. O da gönderdi."

