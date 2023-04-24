Demet Akalın zayıflamak için kolları sıvadı! 7 kilo birden verdi sırrını açıkladı

Her adımıyla olay olmaya devam eden Demet Akalın son günlerde verdiği kilolarla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde İspanya tatiline çıkan popçunun epey zayıfladığı gözlerden kaçmadı. Etiler'de bir mekan çıkışı kameralara yakalanan Akalın, 7 kilo verdiğini söyleyerek merak edilen zayıflama sırrını da açıkladı. İşte detaylar...