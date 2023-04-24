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Haberler Galeri Demet Akalın zayıflamak için kolları sıvadı! 7 kilo birden verdi sırrını açıkladı

Demet Akalın zayıflamak için kolları sıvadı! 7 kilo birden verdi sırrını açıkladı

Her adımıyla olay olmaya devam eden Demet Akalın son günlerde verdiği kilolarla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde İspanya tatiline çıkan popçunun epey zayıfladığı gözlerden kaçmadı. Etiler'de bir mekan çıkışı kameralara yakalanan Akalın, 7 kilo verdiğini söyleyerek merak edilen zayıflama sırrını da açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.04.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 09:25
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Demet Akalın zayıflamak için kolları sıvadı! 7 kilo birden verdi sırrını açıkladı

Demet Akalın 7 kilo verdiğini söyleyerek zayıflama sırrını açıkladı. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Demet Akalın zayıflamak için kolları sıvadı! 7 kilo birden verdi sırrını açıkladı

Geçtiğimiz günlerde İspanya tatiline çıkan Demet Akalın'ın paylaşımlarında epey kilo verdiği görülüyordu.

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Demet Akalın zayıflamak için kolları sıvadı! 7 kilo birden verdi sırrını açıkladı

Pek çok sosyal medya kullanıcısı da fotoğrafın altına yorumlarını iletmişti.

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Demet Akalın zayıflamak için kolları sıvadı! 7 kilo birden verdi sırrını açıkladı

Geçtiğimiz akşam Etiler'de sahne alan Akalın zayıflama konusuna açıklık getirdi.

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Demet Akalın zayıflamak için kolları sıvadı! 7 kilo birden verdi sırrını açıkladı

Biraz hasta olduğunu belirten Akalın, kilo verdiğini söyledi.