CZN Burak’tan babasına dolandırıcılık suçlaması! Tabelaları indirtecek

CZN Burak adıyla tanınan Burak Özdemir, babası tarafından dolandırıldığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Aralarında ilişkiyi tamamen koparan fenomen isim, garajındaki araçları satıp sermaye yaptı; eylül ayında yeni bir mekan açıyor. CZN Burak, kendi adını ve fotoğrafını kullanan mekanlardan tabelaların indirilmesini talep etti.