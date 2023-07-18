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CZN Burak’tan babasına dolandırıcılık suçlaması! Tabelaları indirtecek

CZN Burak adıyla tanınan Burak Özdemir, babası tarafından dolandırıldığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Aralarında ilişkiyi tamamen koparan fenomen isim, garajındaki araçları satıp sermaye yaptı; eylül ayında yeni bir mekan açıyor. CZN Burak, kendi adını ve fotoğrafını kullanan mekanlardan tabelaların indirilmesini talep etti.

Giriş Tarihi: 18.07.2023 12:43 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 12:43
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CZN Burak’tan babasına dolandırıcılık suçlaması! Tabelaları indirtecek

CZN Burak hesabıyla TikTok ve Instagram hesaplarında Türkiye'deki en yüksek takipçi sayısına ulaşan Burak Özdemir, uzun süredir babasıyla problemler yaşıyor. İkili arasındaki kriz, Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından patlak verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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CZN Burak’tan babasına dolandırıcılık suçlaması! Tabelaları indirtecek

Aslen Hataylı olan CZN Burak, deprem bölgesine elinden geldiğince yardım yapmaya çalıştı. Ancak bu süreçte babasının engellemeleriyle karşı karşıya kaldı.

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CZN Burak’tan babasına dolandırıcılık suçlaması! Tabelaları indirtecek

Depremzedelere yardım eli uzatmasının önüne geçilmesine dayanamayan CZN Burak, babasıyla olan tüm bağlarını kopardı.

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CZN Burak’tan babasına dolandırıcılık suçlaması! Tabelaları indirtecek

Tek başına yeni bir sayfa açmak için kolları sıvayan fenomen isim, babası tarafından isim haklarının satıldığını öğrenince mahkemenin yolunu tuttu. Çağlayan Adliyesi'nde görülecek ilk duruşma ise eylül ayında.

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CZN Burak’tan babasına dolandırıcılık suçlaması! Tabelaları indirtecek

TABELALARI İNDİRTECEK

Babası tarafından dolandırıldığını söyleyen CZN Burak, kendi adını ve fotoğrafını kullanan mekanlardan tabelaların indirilmesini talep etti.