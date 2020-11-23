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23 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin gerçek mesleğini duyanlar 'yok artık' dedi! Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin gerçek mesleğini duyanlar 'yok artık' dedi!
Çukur dizisindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Aras Bulut İynemli, son dönemde öne çıkan Türk oyuncuları arasında yer alıyor. Çukur dizisinin hayranları Aras Bulut İynemli'nin (Yamaç) hayatına dair her detayı merak ediyor. Aras Bulut İynemli'nin gerçek mesleğini duyan hayranları 'yok artık' diyor. İşte Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin herkesi şaşkına çeviren gerçek mesleği...
Giriş Tarihi: 23.11.2020 05:01 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 05:05
Çukur dizisinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli gerçek mesleğinin oyunculukla uzaktan yakından alakası yok. İşte başta Aras Bulut İynemli olmak üzere ünlülerin gerçek meslekleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR YILDIZ TİLBE
Şarkıcı Yıldız Tilbe, ünlü olmadan önce hayat kavgasının tam da içinde yer aldı. Yıldız Tilbe'nin yaptığı işler arasında tezgahtarlık, pazarlamacılık ve çocuk bakıcılığı bulunuyor.
BARIŞ ARDUÇ
Cankurtaran
SERDAR ORTAÇ
Popçu Serdar Ortaç Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde torna-tevsiye eğitimi aldı. Bir dönem plastik kalıpçısı olan babasının dükkanındaki torna tezgahında çalıştı.
EBRU GÜNDEŞ
Anne-baba ayrılığının ardından zor yıllar yaşayan Ebru Gündeş, hayata konfeksiyon işçisi olarak atıldı.