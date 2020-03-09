09 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisini görenler şaşıp kaldı!

Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç Koçavalı karakteriyle hafızalara kazınan Aras Bulut İynemli ne kadar popüler olsa da ailesini kameralardan uzak tutan oyuncular arasındaydı. Son dönemlerin en çok konuşulan oyuncularından olan Aras Bulut İyneli'nin ağabeyinin de en az kendisi kadar ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı. Çukur'un Yamaç Koçavalı'sı Aras Bulut İynemli'nin abisini görenler şaşıp kaldı.

Giriş Tarihi: 09.03.2020 18:19 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 18:29
  • 1
  • 73
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisini görenler şaşıp kaldı!

Çukur dizisinde hayat verdiği Yamaç Koçovalı karakteri ile adından sıkça söz ettiren Aras Bulut İynemli'nin en az kendisi kadar ünlü bir ağabeyi olduğunu biliyor muydunuz? Görünce çok şaşıracaksınız.

  • 2
  • 73
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisini görenler şaşıp kaldı!

İşte ünlülerin herkesi şaşırtan akrabaları...

İrem Helvacıoğlu ve ablası Merve Helvacıoğlu

  • 3
  • 73
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisini görenler şaşıp kaldı!
  • 4
  • 73
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisini görenler şaşıp kaldı!
  • 5
  • 73
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisini görenler şaşıp kaldı!

Ulaş Tun Astepe ve abisi