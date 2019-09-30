Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisini görenler şaşıp kaldı

Aras Bulut İynemli son dönemlerde yer aldığı dizilerdeki performansıyla en popüler ve başarılı oyuncuların arasında ismini yazdırdı. Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç Koçavalı karakteriyle hafızalara kazınan Aras Bulut İynemli ne kadar popüler olsa da ailesini kameralardan uzak tutan oyuncular arasındaydı. Ancak Aras Bulut İyneli'nin ağabeyinin de en az kendisi kadar ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı. Çukur'un Yamaç Koçavalı'sı Aras Bulut İynemli'nin abisini görenler şaşıp kaldı.