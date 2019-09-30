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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisini görenler şaşıp kaldı

Aras Bulut İynemli son dönemlerde yer aldığı dizilerdeki performansıyla en popüler ve başarılı oyuncuların arasında ismini yazdırdı. Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç Koçavalı karakteriyle hafızalara kazınan Aras Bulut İynemli ne kadar popüler olsa da ailesini kameralardan uzak tutan oyuncular arasındaydı. Ancak Aras Bulut İyneli'nin ağabeyinin de en az kendisi kadar ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı. Çukur'un Yamaç Koçavalı'sı Aras Bulut İynemli'nin abisini görenler şaşıp kaldı.

Giriş Tarihi: 30.09.2019 16:51 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 16:57
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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisini görenler şaşıp kaldı

Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç Koçavalı karakteriyle hafızalara kazınan Aras Bulut İynemli ne kadar popüler olsa da ailesini kameralardan uzak tutan oyuncular arasındaydı. Ancak Aras Bulut İyneli'nin ağabeyinin de en az kendisi kadar ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı. Çukur'un Yamaç Koçavalı'sı Aras Bulut İynemli'nin abisini görenler şaşıp kaldı.

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisini görenler şaşıp kaldı

Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu kardeşlerin dayıları Adnan Şenses

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisini görenler şaşıp kaldı

İbrahim Tatlıses ve amcasının oğlu Serdar Tatlı

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisini görenler şaşıp kaldı

Sıtkı Akçatepe - Leman Akçatepe - Halit Akçatepe

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisini görenler şaşıp kaldı

Mahmut Cevher - Yonca Cevher Yenel