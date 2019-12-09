Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'den Kıvanç Tatlıtuğ ve Can Yaman sorusuna cevap!

İynemli "Çok başarılısınız, kendinizi Kıvanç Tatlıtuğ ya da Can Yaman ile kıyaslıyor musunuz" sorusuna "Kıyaslama yok, ben işimi yapıyorum. Bunun da karşılığını alıyoruz. Son filmimiz (7. Koğuştaki Mucize) 5 milyondan fazla izlenmiş. Bu mutluluk verici bir şey" dedi.