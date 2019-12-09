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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'den Kıvanç Tatlıtuğ ve Can Yaman sorusuna cevap!
Çukur dizisinde Yamaç Koçovalı karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli, gündeme dair soruları yanıtladı. Aras Bulut İynemli, Kıvanç Tatlıtuğ ve Can Yaman hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Magazin dünyasını sallayan Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli, "Kıvanç Tatlıtuğ ve Can Yaman ile birlikte oynama teklifi gelse ne yaparsınız?" sorusuna verdiği cevapla gündeme oturdu.
Giriş Tarihi: 09.12.2019 11:30 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 11:35
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