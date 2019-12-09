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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'den Kıvanç Tatlıtuğ ve Can Yaman sorusuna cevap!

Çukur dizisinde Yamaç Koçovalı karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli, gündeme dair soruları yanıtladı. Aras Bulut İynemli, Kıvanç Tatlıtuğ ve Can Yaman hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Magazin dünyasını sallayan Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli, "Kıvanç Tatlıtuğ ve Can Yaman ile birlikte oynama teklifi gelse ne yaparsınız?" sorusuna verdiği cevapla gündeme oturdu.

Giriş Tarihi: 09.12.2019 11:30 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 11:35
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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'den Kıvanç Tatlıtuğ ve Can Yaman sorusuna cevap!

Çukur dizisinde Yamaç Koçovalı karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli, gündeme dair soruları yanıtladı. Aras Bulut İynemli, Kıvanç Tatlıtuğ ve Can Yaman hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Magazin dünyasını sallayan Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli, "Kıvanç Tatlıtuğ ve Can Yaman ile birlikte oynama teklifi gelse ne yaparsınız?" sorusuna verdiği cevapla gündeme oturdu.

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'den Kıvanç Tatlıtuğ ve Can Yaman sorusuna cevap!

İynemli "Çok başarılısınız, kendinizi Kıvanç Tatlıtuğ ya da Can Yaman ile kıyaslıyor musunuz" sorusuna "Kıyaslama yok, ben işimi yapıyorum. Bunun da karşılığını alıyoruz. Son filmimiz (7. Koğuştaki Mucize) 5 milyondan fazla izlenmiş. Bu mutluluk verici bir şey" dedi.

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'den Kıvanç Tatlıtuğ ve Can Yaman sorusuna cevap!

Gazetecilerin "İleride bu oyuncularla aynı projede yer almanız istense oynar mısınız" sorusuna da şu yanıtı verdi:

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'den Kıvanç Tatlıtuğ ve Can Yaman sorusuna cevap!

"Arkadaşlar biz oyuncu değil, proje seçiyoruz. Biz hikayelere hizmet ediyoruz, işimiz bu."

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'den Kıvanç Tatlıtuğ ve Can Yaman sorusuna cevap!

Aras Bulut İynemli açıklamaları sonrası özel hayatıyla dikkat çekti. Sevenleri tarafından mercek altına alınan Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi merak konusu oldu. Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi de ünlü çıktı.