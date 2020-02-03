Çukur oyuncusu Aras Bulut İynemli ne zaman evlenecek? Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli ve sevgilisi...

Çukur dizisinin Yamaç Koçovalı'sı Aras Bulut İynemli, sevgilisi Bige Önal ile magazin gündemine oturdu. Çukur dizisinin yeni sezonunda da dikkatleri üzerine çeken Aras Bulut İynemli, son sinema filmiyle de olay olmuştu. 5 milyondan fazla izleyiciyi salonlara çeken Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli'nin hayranları Bige Önal ile ne zaman evleneceklerini merak eder oldu. Aras Bulut İynemli, sevgilisi ile ne zaman evleneceği hakkında konuştu.