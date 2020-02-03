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Çukur oyuncusu Aras Bulut İynemli ne zaman evlenecek? Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli ve sevgilisi...

Çukur dizisinin Yamaç Koçovalı'sı Aras Bulut İynemli, sevgilisi Bige Önal ile magazin gündemine oturdu. Çukur dizisinin yeni sezonunda da dikkatleri üzerine çeken Aras Bulut İynemli, son sinema filmiyle de olay olmuştu. 5 milyondan fazla izleyiciyi salonlara çeken Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli'nin hayranları Bige Önal ile ne zaman evleneceklerini merak eder oldu. Aras Bulut İynemli, sevgilisi ile ne zaman evleneceği hakkında konuştu.

Giriş Tarihi: 03.02.2020 16:47 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 16:59
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Çukur oyuncusu Aras Bulut İynemli ne zaman evlenecek? Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli ve sevgilisi...

Aras Bulut İynemli'nin hayranları Bige Önal ile ne zaman evleneceklerini merak eder oldu. Aras Bulut İynemli ve Bige Onal'ın fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

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Çukur oyuncusu Aras Bulut İynemli ne zaman evlenecek? Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli ve sevgilisi...

Aras Bulut İynemli, sevgilisi Bige Önal ile "2020'de evlilik var mı?" sorusuna cevap verdi. Aras Bulut İynemli, "2020'ye Paris'te girdik. Evlilik bir karardır. Karar verince zaten sizin de haberiniz olur" cevabını verdi.

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Çukur oyuncusu Aras Bulut İynemli ne zaman evlenecek? Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli ve sevgilisi...

Aras Bulut İynemli'nin açıklaması sonrasında sevgilisi Bine Önal ile fotoğrafları dikkat çekti. İşte Aras Bulut İynemli ve ünlülerin sevgilieri/eşleri...

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Çukur oyuncusu Aras Bulut İynemli ne zaman evlenecek? Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli ve sevgilisi...

BARIŞ FALAY VE EŞİ ESRA RONABAR

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Çukur oyuncusu Aras Bulut İynemli ne zaman evlenecek? Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli ve sevgilisi...