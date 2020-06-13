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Çukur dizisinin yıldızı Barış Arduç yeni imajını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı
Çukur dizisinde Arık Böke Erdenet karakterine hayat veren başarılı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını sosyal medya hesabından yayınladı. Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir evinde karantinada olan Barış Arduç paylaşımına "Fazla uzattım farkındayım" notunu düşerken, oyuncu yeni imajıyla sosyal medyayı adeta salladı. Kısa sürede 500 bine yakın beğeni alan Arduç, Twitter'da da trend listesine girdi.
Giriş Tarihi: 13.06.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 11:41
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