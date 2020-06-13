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Çukur dizisinin yıldızı Barış Arduç yeni imajını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Çukur dizisinde Arık Böke Erdenet karakterine hayat veren başarılı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını sosyal medya hesabından yayınladı. Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir evinde karantinada olan Barış Arduç paylaşımına "Fazla uzattım farkındayım" notunu düşerken, oyuncu yeni imajıyla sosyal medyayı adeta salladı. Kısa sürede 500 bine yakın beğeni alan Arduç, Twitter'da da trend listesine girdi.

Giriş Tarihi: 13.06.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 11:41
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Çukur dizisinin yıldızı Barış Arduç yeni imajını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı GALERİ DEVAM EDİYOR

Bu sezon Çukur'a Arık Böke Erdenet karakteri ile katılan yakışıklı oyuncu Barış Arduç, koronavirüs salgınından korunmak için kendisini önlem amaçlı evde karantinaya aldı. Arduç, bu süre zarfında imaj değişikliğine de gitti.

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Çukur dizisinin yıldızı Barış Arduç yeni imajını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI

Instagram hesabında 6 milyon takipçisi bulunan Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Yakışıklı oyuncunun "Fazla uzattım farkındayım" notuyla yaptığı paylaşım 500 bine yakın beğeni aldı.

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Çukur dizisinin yıldızı Barış Arduç yeni imajını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Barış Arduç'un paylaşımını yorumlara kapatması ise dikkat çekti.

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Çukur dizisinin yıldızı Barış Arduç yeni imajını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEM OLDU

Öte yandan, Barış Arduç'un imaj değişikliği sosyal medyada da gündem oldu. Twitter kullanıcıları "#BarışArduç" etiketi ile binlerce paylaşım yaptı. Paylaşımlarda, yakışıklı oyuncunun yeni imajına övgü dolu yorumlar geldi.

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Çukur dizisinin yıldızı Barış Arduç yeni imajını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

İşte Barış Arduç'un o paylaşımı…