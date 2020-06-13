Çukur dizisinin yıldızı Barış Arduç yeni imajını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

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Bu sezon Çukur'a Arık Böke Erdenet karakteri ile katılan yakışıklı oyuncu Barış Arduç, koronavirüs salgınından korunmak için kendisini önlem amaçlı evde karantinaya aldı. Arduç, bu süre zarfında imaj değişikliğine de gitti.

