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Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin annesi bakın kim çıktı

Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç karakteriyle ekrana damga vuran Aras Bulut İynemli son dönemlerin en çok konuşulan ismi oldu. Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Aras Bulut İynemli özel hayatıyla magazin dünyasını peşinden sürüklüyor. İynemli, daha önce sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafı ile ilgi odağı oldu. Genç oyuncunun annesi ile pozu sevenlerinin beğenisi topladı.

Giriş Tarihi: 02.03.2020 17:44 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 17:49
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Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin annesi bakın kim çıktı

Çukur oyuncusu Aras Bulut İynemli Yamaç Koçovalı rolüyle herkesin dikkatini çekti. Geçtiğimiz sezon Çukur oyuncusu Aras Bulut İynemli "en iyi erkek oyuncu" ödülüne layık görülürken son zamanlarda ailesiyle gündeme gelir oldu. Çukur dizisinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli ve annesi sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Aras Bulut İynemli ve annesi...

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Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin annesi bakın kim çıktı

Burak Özçivit

Burak Özçivit annesiyle çekilen fotoğrafını Instagram'da yayınladı.
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Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin annesi bakın kim çıktı

Fotoğrafın altına 'Annemin kalbi' notunu düşen Burak Özçivit'in annesine benzerliği dikkat çekti.

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Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin annesi bakın kim çıktı

Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü

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Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin annesi bakın kim çıktı

Esra Erol ve annesi