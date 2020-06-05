Çocuklar Duymasın’ın Haluk’u Tamer Karadağlı’dan şaşırtan açıklama: Benim için bitmiştir

Şimdilerde çeşitli kanallarda eski bölümleri tekrar tekrar yayımlanan dizi hala sevenleri tarafından takip edilirken dizi Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı haricinde değişen kadrosuyla sıklıkla yeniden ekranlara gelmiş ve izleyici ilgisini hiçbir zaman kaybetmemişti.