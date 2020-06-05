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Çocuklar Duymasın’ın Haluk’u Tamer Karadağlı’dan şaşırtan açıklama: Benim için bitmiştir
Türkiye'nin en uzun soluklu dizilerinden olan Çocuklar Duymasın dizisinin başrolü Tamer Karadağlı, sevenlerini şaşırtan açıklamalarda bulundu. Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle fenomen haline gelen Karadağlı, yeniden çekilmesi durumunda Çocuklar Duymasın'da rol almayacağını söyledi.
Giriş Tarihi: 05.06.2020 13:13 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 13:20
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