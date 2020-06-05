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Haberler Galeri Çocuklar Duymasın’ın Haluk’u Tamer Karadağlı’dan şaşırtan açıklama: Benim için bitmiştir

Çocuklar Duymasın’ın Haluk’u Tamer Karadağlı’dan şaşırtan açıklama: Benim için bitmiştir

Türkiye'nin en uzun soluklu dizilerinden olan Çocuklar Duymasın dizisinin başrolü Tamer Karadağlı, sevenlerini şaşırtan açıklamalarda bulundu. Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle fenomen haline gelen Karadağlı, yeniden çekilmesi durumunda Çocuklar Duymasın'da rol almayacağını söyledi.

Giriş Tarihi: 05.06.2020 13:13 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 13:20
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Çocuklar Duymasın’ın Haluk’u Tamer Karadağlı’dan şaşırtan açıklama: Benim için bitmiştir GALERİ DEVAM EDİYOR

Uzun yıllar televizyon ekranlarında yayımlanan Çocuklar Duymasın dizisi son zamanlarda yeniden başlayacağı iddialarıyla gündeme geldi.

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Çocuklar Duymasın’ın Haluk’u Tamer Karadağlı’dan şaşırtan açıklama: Benim için bitmiştir

Pınar Altuğ ile beraber çok uzun yıllar televizyon ekranlarında Çocuklar Duymasın dizisinde rol alan Tamer Karadağlı, diziyle ilgili çıkan iddialara cevap verdi.

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Çocuklar Duymasın’ın Haluk’u Tamer Karadağlı’dan şaşırtan açıklama: Benim için bitmiştir

Şimdilerde çeşitli kanallarda eski bölümleri tekrar tekrar yayımlanan dizi hala sevenleri tarafından takip edilirken dizi Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı haricinde değişen kadrosuyla sıklıkla yeniden ekranlara gelmiş ve izleyici ilgisini hiçbir zaman kaybetmemişti.

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Çocuklar Duymasın’ın Haluk’u Tamer Karadağlı’dan şaşırtan açıklama: Benim için bitmiştir

17 yıl boyunca izleyenleriyle buluşan dizi geçtiğimiz yıl yayın hayatına yeni bölümleri için son noktayı koymuştu.

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Çocuklar Duymasın’ın Haluk’u Tamer Karadağlı’dan şaşırtan açıklama: Benim için bitmiştir

Son zamanlarda ise yeniden başlayacağı iddiaları kulaktan kulağa gezinirken Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın için restini çekti.