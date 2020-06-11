Çocuklar Duymasın’daki Meltem'i Pınar Altuğ'dan sürpriz proje! Setlere geri dönüyor!

17 yıl boyunca Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle büyük beğeni toplayan Pınar Altuğ, sürpriz bir proje ile setlere görü dönüyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve her paylaşımıyla adından söz ettiren Pınar Altuğ, Instagram'dan yayınlanacak olan "Altın Kod 520" dizisi ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.