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Çocuklar Duymasın’daki Meltem'i Pınar Altuğ'dan sürpriz proje! Setlere geri dönüyor!

17 yıl boyunca Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle büyük beğeni toplayan Pınar Altuğ, sürpriz bir proje ile setlere görü dönüyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve her paylaşımıyla adından söz ettiren Pınar Altuğ, Instagram'dan yayınlanacak olan "Altın Kod 520" dizisi ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 11.06.2020 13:15 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 13:20
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Çocuklar Duymasın’daki Meltem'i Pınar Altuğ'dan sürpriz proje! Setlere geri dönüyor! GALERİ DEVAM EDİYOR

Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımlarından olan "Çocuklar Duymasın" adlı dizinde Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ Atacan, "Altın Kod 520"dizisi ile setlere geri dönmeye hazırlanıyor.

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Çocuklar Duymasın’daki Meltem'i Pınar Altuğ'dan sürpriz proje! Setlere geri dönüyor!

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve yaptığı paylaşımlarda sürekli takipçileri ile polemik yaşayan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile hayranlarının karşısına geçmeye hazırlanıyor.
meyi hedefliyor.

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Çocuklar Duymasın’daki Meltem'i Pınar Altuğ'dan sürpriz proje! Setlere geri dönüyor!

"STÜDYOM HAZIR"

Instagram hesabında 1.4 milyon takipçisi olan başarılı oyuncu Pınar Altuğ, son dönemde yapmış olduğu canlı yayınlarla hayranlarının dikkatini çekmeyi başardı. Altuğ, yine aynı mecrada yayınlanacak olan "Altın Kod 520" adlı projede kamera karşısına geçecek. Altuğ, Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşıma "Stüdyom hazır" notunu düştü.

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Çocuklar Duymasın’daki Meltem'i Pınar Altuğ'dan sürpriz proje! Setlere geri dönüyor!

Ebru Akel, Emel Müftüoğlu gibi isimlerin de rol aldığı ilk Instagram dizisi, sektöre yenilik getir

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Çocuklar Duymasın’daki Meltem'i Pınar Altuğ'dan sürpriz proje! Setlere geri dönüyor!

Yeni dizi projesiyle sevenlerini heyecanlandıran Pınar Altuğ gençlik fotoğraflarıyla kendisine hayran bıraktı. İşte Pınar Altuğ'un yıllar öncesine ait fotoğrafları...