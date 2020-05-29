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Haberler Galeri 'Cennet Mahallesi'nin 'Ayşe'si değişimiyle şoke etti! 16 yıl sonra…

'Cennet Mahallesi'nin 'Ayşe'si değişimiyle şoke etti! 16 yıl sonra…

Bir döneme damga vuran Cennet Mahallesi'nde Ayşe karakterine hayat veren Belemir Temizsoy 16 yıl sonra ortaya çıkan fotoğraflarıyla şoke etti. Dizinin yayına başladığı 2004 yılında henüz 8 yaşında olan Belemir Temizsoy, şimdi 20'li yaşlarına geldi. Aradan geçen yıllarda büyük bir değişim yaşayan Belemir'in son hali herkesi şoke etti. İşte merak edenler için Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy ve diğer ünlü isimlerin çocuk ve gençlik halleri...

Giriş Tarihi: 29.05.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 11:38
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'Cennet Mahallesi'nin 'Ayşe'si değişimiyle şoke etti! 16 yıl sonra…

Bir döneme damga vuran 'Cennet Mahallesi'nde 'Ayşe' karakterine hayat veren Belemir Temizsoy, dizinin başladığı 2004 yılında henüz 8 yaşındaydı. Şimdilerde 20'li yaşlarında olan Belemir Temizsoy onu gören tanımakta güçlük çekiyor. Sosyal medya hesabından sık sık fotoğraf paylaşan oyuncu, değişimi ile herkesi şaşırtıyor. İşte merak edenler için Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy ve diğer ünlü isimlerin çocuk ve gençlik halleri...

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'Cennet Mahallesi'nin 'Ayşe'si değişimiyle şoke etti! 16 yıl sonra…

Kemal Sunal ile Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Garip'te rol alan Ece Alton, Fatoş karakterine hayat vermişti. 1980 doğumlu Ece Alton, 86 yapımlı film ile adeta kendini Türkiye'ye tanıtmıştı. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kemal Sunal ile rol aldığı Garip filminin ardından aranan çocuk oyunculardan olan Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı.

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'Cennet Mahallesi'nin 'Ayşe'si değişimiyle şoke etti! 16 yıl sonra…

Herkesin Fatoş olarak hatırladığı Garip filminin minik yıldızı Ece Alton artık 39 yaşında olgun bir kadın. Yıllar sonra yeniden ortaya çıkan Garip'in Fatoş'u Ece Alton'un değişimi herkesi şaşırttı. İşte Ece Alton ve çocuk oyuncuların yıllar içindeki değişimleri..

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'Cennet Mahallesi'nin 'Ayşe'si değişimiyle şoke etti! 16 yıl sonra…

Kapıcılar Kralı, Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, başrollerinde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ ve Bilge Zobu'nun oynadığı 1976 yapımı bir Türk filminde Kemal Sunal'ın oğlunu canlandıran Hüsnü Yıldız'ın son hali görenleri şaşırtıyor.

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'Cennet Mahallesi'nin 'Ayşe'si değişimiyle şoke etti! 16 yıl sonra…

Kapıcılar Kralı filmi Film, 14. Antalya Film Festivali'nde ödül yağmuruna tutulmuştu.