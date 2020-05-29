'Cennet Mahallesi'nin 'Ayşe'si değişimiyle şoke etti! 16 yıl sonra…

Bir döneme damga vuran Cennet Mahallesi'nde Ayşe karakterine hayat veren Belemir Temizsoy 16 yıl sonra ortaya çıkan fotoğraflarıyla şoke etti. Dizinin yayına başladığı 2004 yılında henüz 8 yaşında olan Belemir Temizsoy, şimdi 20'li yaşlarına geldi. Aradan geçen yıllarda büyük bir değişim yaşayan Belemir'in son hali herkesi şoke etti. İşte merak edenler için Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy ve diğer ünlü isimlerin çocuk ve gençlik halleri...