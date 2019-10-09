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Cennet Mahallesi'nde Ayşe rolüyle tanıdığımız Belemir Temizsoy'un son hali herkesi şaşırttı

Bir zamanlar ekranlara damga vuran dizilerin çocuk karakterlerinin son halleri görenleri şaşırtıyor. 2004-2007 yılları arasında yayınlanan ve yayından kalktıktan sonra da tekrarları reyting alan Cennet Mahallesi dizisinde yer alan oyuncuları, şimdi de TV ekranlarında görüyoruz. Peki dizinin en küçük oyuncularından Ayşe'nin şimdiki hali nasıl? İşte Ayşe rolüyle tanıdığımız Belemir Temizsoy başta olmak üzere çocuk yıldızların şimdiki halleri...

Giriş Tarihi: 09.10.2019 13:01 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 13:01
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Cennet Mahallesi'nde Ayşe rolüyle tanıdığımız Belemir Temizsoy'un son hali herkesi şaşırttı

Bir dönem ekranlara damga vuran çocuk yıldızların yıllar sonraki halleri görenleri hayrete düşürüyor. 2004–2007 yılları arasında yayınlanan ve yayından kalktıktan sonra da tekrarları reyting alan Cennet Mahallesi dizisinde yer alan oyuncuları, şimdi de TV ekranlarında görüyoruz. Peki dizinin en küçük oyuncularından Ayşe'nin şimdiki hali nasıl? İşte Ayşe rolüyle tanıdığımız Belemir Temizsoy başta olmak üzere çocuk yıldızların şimdiki halleri...

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Cennet Mahallesi'nde Ayşe rolüyle tanıdığımız Belemir Temizsoy'un son hali herkesi şaşırttı

Çöpçüler Kralı'nda abileri gibi fazlasıyla sert bir çocuk karaktere hayat veren o ismi yıllar sonra görünce çok şaşıracaksınız!

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Cennet Mahallesi'nde Ayşe rolüyle tanıdığımız Belemir Temizsoy'un son hali herkesi şaşırttı

Çöpçüler Kralı filminin küçük oyuncusu Remzi Ekmekçi'yi hatırlamayan yok gibidir. Hacer'in 4 erkek kardeşinden en ufağı olan Ekmekçi, kısa sahneleri olmasına karşın akılda kalan karakterlerden oldu.

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Cennet Mahallesi'nde Ayşe rolüyle tanıdığımız Belemir Temizsoy'un son hali herkesi şaşırttı

Çöpçüler Kralı dışında Devlet Kuşu, İstanbul 79 gibi filmlerde de rol aldı.

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Cennet Mahallesi'nde Ayşe rolüyle tanıdığımız Belemir Temizsoy'un son hali herkesi şaşırttı

İşte Remzi Ekmekçi'nin son hali.