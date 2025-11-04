Türkiye Bilir ailesine ağladı! Enkazdan kurtarılan Dilara'ya acı haber verildi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim günü 7 katlı bina yıkılarak çökmüştü. Yaşanan faciada 5 kişilik aileden sadece 18 yaşındaki Dilara Bilir enkazdan sağ kurtarılmıştı. Bugün yoğun bakımdan çıkarılıp normal servise alınan Dilara Bilir'e, psikologlar eşliğinde ailesinin 4 ferdini de kaybettiği bilgisinin verildiği bildirildi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 04.11.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 17:34