Ankara’da özel hastane skandalı! Sağlıklı bebek ölü teslim edildi: Bebeğimin beynini öldürmüşler

SAĞLAM BIRAKTIĞIM BEBEĞİMİ ÖLDÜRMÜŞLER'

Hacer Ersoy Çetiner, 2,5 yıldır çok kötü günler geçirdiklerini söyleyerek, "Giden bir canımız var, evladımız var. Ben kucağıma alamamışım bir anne olarak, onu besleyememişim, kokusunu içime çekememişim maskeyle girdiğim için. Sapasağlam bırakmış olduğum bebeğimin beynini öldürmüşler. Yani beyin ölümü zaten gerçekleşmiş. Biz Ankara Tıp'ta onun sadece bedenini okşadık. Ben kokusunu koklayamadım bebeğimin. Bir tane kıyafetini verdim Ankara Tıp'ta hemşireye, giydirdi. Çıkarınca bana verdi sağ olsun. Ağız mendillerini aldım, onları kokluyorum. Biz bu acıyı 2,5 yıldır yaşıyoruz; ama sorumlular hala görevlerinde. Bizim derdimiz başka bebeklerin aynı acıyı yaşamaması. İnsanla temas eden hiç kimse mesleğini sevmiyorsa bu işi yapmasın. Devletimizin adaletine güveniyoruz" diye konuştu.