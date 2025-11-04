Trafikte hata yapan yandı! Uzman uyardı: 2026’da hangi ceza ne kadar olacak? Drift, kırmızı ışık, telefon…

DRİFT ATMANIN CEZASI 58 BİN 188 LİRA OLACAK

Avukat Üzülmez, açıklamalarında drift atma, kırmızı ışıkta geçme, yaya geçidinde yayalara geçiş hakkı vermeme ve seyir halinde telefon kullanma olumsuzluklarına değindi. İfadelerinde bu durumların nelere mal olabileceğini ve olması haline ne kadar ceza ödeneceğini belirtti.

"Şu an siz drift atma, trafikte drift atarsanız ödeyeceğiniz rakam 46.393 iken bu 2026 yılı için eğer ki Sayın Cumhurbaşkanı bir değişiklik yapmadığı takdirde 58.188 lira olacak. Kırmızı ışıkta geçme belki de bizim vatandaşlarımızın en çok maruz kaldığı cezalardan bir tanesi. 21168 iken 2025 yılında 2026 yılı için 2.719 lira olacak. Seyir halindeyken telefon kullanımı var ise vatandaşımıza 2.168 lirayken 2.719 lira olacak. Yayalara geçiş hakkı vermeyen, yaya geçidinde geçiş hakkı vermeyen ve bu ispatlanmış vatandaşlarımıza, sürücülerimize ise 2025 yılı için 4512 lira ceza öngörülürken bu 2026 için 5660 lira ve birtakım cezalar burada öngörülmüş."