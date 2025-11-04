Viral Galeri Viral Liste Trafikte hata yapan yandı! Uzman uyardı: 2026’da hangi ceza ne kadar olacak? Drift, kırmızı ışık, telefon…

Trafikte hata yapan yandı! Uzman uyardı: 2026’da hangi ceza ne kadar olacak? Drift, kırmızı ışık, telefon…

Trafikte yaşanan olumsuz durumlara karşı yeni düzenleme 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek. Drift atma, kırmızı ışıkta geçme, seyir halindeyken telefon kullanma ve yetkisiz çakarlı araç kullanma gibi durumlara karşı cezalar artırıldı. A Haber canlı yayınına katılan Avukat Tayfun Üzülmez cezalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.11.2025 16:51
Trafikte hata yapan yandı! Uzman uyardı: 2026’da hangi ceza ne kadar olacak? Drift, kırmızı ışık, telefon…

Trafikte yaşanan olumsuz durumlara karşı devletten önemli bir adım geldi. Özellikle son zamanlarda artan seyir halindeyken telefonla konuşma, yaya geçidinde yayalara geçiş hakkı vermeme, kırmızı ışıkta geçme ve yetkisiz çakarlı araç kullanımı gibi sorunlara karşı trafik cezaları artırıldı. 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeyle birlikte drift atmanın cezası 58 bin 188 lira olacak. A Haber canlı yayınına katılan Avukat Tayfun Üzülmez konuya ilişkin detaylı açıklamalarda bulundu.

İŞTE 2026'DA UYGULANACAK YENİ TRAFİK CEZALARI
Trafikte hata yapan yandı! Uzman uyardı: 2026’da hangi ceza ne kadar olacak? Drift, kırmızı ışık, telefon…

"ŞU AN Kİ DEĞERLEME ORANI YÜZDE 25,49"

Avukat Tayfun Üzülmez, üretici fiyat endeksine göre yeniden değerleme oranının belirlendiğini söyledi. Üzülmez, şu an ki yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olduğunu ifadelerine ekledi.

"Her yıl yeniden değerleme oranı belirleniyor ve bu oran Sayın Cumhurbaşkanı tarafından arttırılıp azaltılabiliyor. Şu anki üretici fiyat endeksine göre de bu oran %25,49 oldu ve bu oranlar yeniden buradaki harçlar, idari para cezaları vesaire bu orana göre yeniden değerleme oranı yapılıyor. Bu oranların her biri 1 Ocak 2026 tarihiyle itibarıyla belirli olacak."

Trafikte hata yapan yandı! Uzman uyardı: 2026’da hangi ceza ne kadar olacak? Drift, kırmızı ışık, telefon…

DRİFT ATMANIN CEZASI 58 BİN 188 LİRA OLACAK

Avukat Üzülmez, açıklamalarında drift atma, kırmızı ışıkta geçme, yaya geçidinde yayalara geçiş hakkı vermeme ve seyir halinde telefon kullanma olumsuzluklarına değindi. İfadelerinde bu durumların nelere mal olabileceğini ve olması haline ne kadar ceza ödeneceğini belirtti.

"Şu an siz drift atma, trafikte drift atarsanız ödeyeceğiniz rakam 46.393 iken bu 2026 yılı için eğer ki Sayın Cumhurbaşkanı bir değişiklik yapmadığı takdirde 58.188 lira olacak. Kırmızı ışıkta geçme belki de bizim vatandaşlarımızın en çok maruz kaldığı cezalardan bir tanesi. 21168 iken 2025 yılında 2026 yılı için 2.719 lira olacak. Seyir halindeyken telefon kullanımı var ise vatandaşımıza 2.168 lirayken 2.719 lira olacak. Yayalara geçiş hakkı vermeyen, yaya geçidinde geçiş hakkı vermeyen ve bu ispatlanmış vatandaşlarımıza, sürücülerimize ise 2025 yılı için 4512 lira ceza öngörülürken bu 2026 için 5660 lira ve birtakım cezalar burada öngörülmüş."

Trafikte hata yapan yandı! Uzman uyardı: 2026’da hangi ceza ne kadar olacak? Drift, kırmızı ışık, telefon…

CEZALARIN ARTIRILMA AMACI CEZALANDIRMA DEĞİL, CAYDIRMA

Tayfun Üzülmez yaptığı açıklamalarda bu cezaların artırılma amacının sürücüleri cezalandırma değil, caydırma olduğunu ifade etti. Öte yandan trafikte yaşanan olumsuzlukların ölümlü ya da kazalı sonuçlara neden olduğunu da ekliyor.

"Aslında buradaki cezaların arttırılma sebebi vatandaşlarımızı cezalandırmak değil bilakis caydırıcılığının ön plana çıkması. Çünkü özellikle her yıl trafik kurallarına uymayan sürücüler tarafından ölümlü ve yaralamalı birçok trafik kazası meydana geliyor. Her birimiz kurallara uyduğumuz takdirde zaten bu cezalardan muaf olmuş oluyoruz. Yani siz trafikte bir drift atmadıysanız, yani emniyet kemerini takmamanın devlete bir zararı yok. Size zararı var. Canınızı malınızı tehlikeye atmış oluyorsunuz. Bu sebeple buradaki her bir kural aslında caydırıcılık noktasında."

Trafikte hata yapan yandı! Uzman uyardı: 2026’da hangi ceza ne kadar olacak? Drift, kırmızı ışık, telefon…

YETKİSİZ ÇAKARLI ARAÇ KULLANIMI CEZASI 173 BİN 328 LİRA OLACAK

Avukat Tayfun Üzülmez ifadelerinde son olarak yetkisiz çakarlı araç kullanımı ve kırmızı ışıkta geçme konularına dikkat çekti. Ayrıca çakarlı araç kullanımı yetkisinin güvenliğimizden sorumlu kolluk kuvvetlerine verildiğini belirtti.

"İşte hız sınırının aşılması durumları var vesaire noktasında. Ama bu buradaki cezalar noktasında en düşük dediğiniz gibi kırmızı ışıkta geçmeye baktığımızda da 2168 lira. Aslında vatandaşlarımızın, sürücülerin en çok ihlal ettiği kurallardan bir tanesi kırmızı ışıkta geçme. Bu rakamlar belki daha da arttırılmalı. Hani vatandaşların yetkisiz çakar ya da siren kullanımı bunu belirli kanunlar kapsamında kullanımı belirli kişilere verilmiş. Nedir? Güvenliğimizden sorumlu kolluk kuvvetlerine verilmiş vesaire. Ama yetkisiz çakar takarak kendine üstünlük tanıyor veya o kuralları uymama noktasına getiriyorlar. O sebeple burada da rakamları gördüğünüz gibi 2025 yılı için 138.172 lirayken bu 2026 yılı için 173.328. Yani kimse yetkisi olmayan bir çakarı, sireni kullanmasın. Bizim tavsiyemiz o."

SON DAKİKA