Trafikte hata yapan yandı! Uzman uyardı: 2026’da hangi ceza ne kadar olacak? Drift, kırmızı ışık, telefon…
Trafikte yaşanan olumsuz durumlara karşı yeni düzenleme 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek. Drift atma, kırmızı ışıkta geçme, seyir halindeyken telefon kullanma ve yetkisiz çakarlı araç kullanma gibi durumlara karşı cezalar artırıldı. A Haber canlı yayınına katılan Avukat Tayfun Üzülmez cezalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.11.2025 16:51