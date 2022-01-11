Cansu Dere Miles Chamley-Watson aşkından ilk fotoğraf geldi

Sadakatsiz dizisiyle izleyici karşısına çıkan Cansu Dere'nin, Miles Chamley-Watson ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta piyasaya çıkan bir dergide kapak olan ikilinin, bir süredir birlikte olduğu iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen haberin ardından Cansu Dere Miles Chamley-Watson aşkından ilk fotoğraf geldi.