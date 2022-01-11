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Cansu Dere Miles Chamley-Watson aşkından ilk fotoğraf geldi

Sadakatsiz dizisiyle izleyici karşısına çıkan Cansu Dere'nin, Miles Chamley-Watson ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta piyasaya çıkan bir dergide kapak olan ikilinin, bir süredir birlikte olduğu iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen haberin ardından Cansu Dere Miles Chamley-Watson aşkından ilk fotoğraf geldi.

Giriş Tarihi: 11.01.2022 11:39 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 11:40
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Cansu Dere Miles Chamley-Watson aşkından ilk fotoğraf geldi

Ekranın en sevilen isimlerinden olan Cansu Dere, özel hayatıyla magazin gündemine oturdu.

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Cansu Dere Miles Chamley-Watson aşkından ilk fotoğraf geldi

2 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Magnet Quarterly dergisine verdiği pozlarıyla gündem olan güzel oyuncunun yeni sevgilisi ortaya çıktı.

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Cansu Dere Miles Chamley-Watson aşkından ilk fotoğraf geldi

Cansu Dere'nin çekimdeki partneri Rihanna'nın eski sevgilisi Miles Chamley-Watson ile aşk yaşadığı haberi gündeme bomba gibi düştü.

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Cansu Dere Miles Chamley-Watson aşkından ilk fotoğraf geldi

Uzun süredir kalbi boş olan Cansu Dere ve Miles Chamley-Watson aşkından yeni bir kare 2. Sayfa tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

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Cansu Dere Miles Chamley-Watson aşkından ilk fotoğraf geldi

Miles Chamley-Watson ise çekimden pozlarını paylaşarak "İnanılmaz yetenekli" yorumunda bulundu.