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17 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Can Yaman'dan sürpriz hamle! Diletta Leotta'ya gökyüzünde evlenme teklifi etti! Can Yaman'dan sürpriz hamle! Diletta Leotta'ya gökyüzünde evlenme teklifi etti!
Bir süredir İtalya'da olan Can Yaman'ın, İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde Leotta ile fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan eden Yaman'dan sürpriz bir hamle geldi. Yakışıklı oyuncu, bir uçağın arkasına taktırdığı pankartı Roma'da uçurtarak evlenme teklif etti.
Giriş Tarihi: 17.02.2021 09:16 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 09:17
Ünlü oyuncu Can Yaman İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'ya sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu. Yaman, bir uçağın arkasına taktırdığı pankartla evlenme teklif etti. Diletta'nın, Yaman'a ne yanıt verdiği ise merak konusu oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklam filmi projesi için İtalya'da bulunan oyuncu Can Yaman'ın, ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
İtalyan magazin dergisi Chi, çiftin bir mekanda baş başa romantik anlar yaşarken çekilen fotoğraflarını yayınlayarak, sürpriz aşkı belgelemişti.
Yaman ve Leotta'dan sürpriz bir haber geldi. Ünlü oyuncu, dün sevgilisine evlenme teklifi etti.
Yaman, bir uçağın arkasına taktırdığı "Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can." yazılı İtalyanca sözleri Roma'da uçurttu. O anlar da sosyal medyada paylaşıldı.