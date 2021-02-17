Can Yaman'dan sürpriz hamle! Diletta Leotta'ya gökyüzünde evlenme teklifi etti!

Bir süredir İtalya'da olan Can Yaman'ın, İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde Leotta ile fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan eden Yaman'dan sürpriz bir hamle geldi. Yakışıklı oyuncu, bir uçağın arkasına taktırdığı pankartı Roma'da uçurtarak evlenme teklif etti.