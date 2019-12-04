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Can Yaman'a büyük şok! Dizisi iptal edildi

Can Yaman'ın 'libido' açıklamasının yankıları devam ederken İspanya'da katıldığı bir programda hayranına söylediği sözlerle tepki topladı. Sanat dünyasından ve sosyal medyadan ağır eleştiriler alan Can Yaman'a bir şok da yapımcısından geldi.

Giriş Tarihi: 04.12.2019 13:20 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 13:21
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Can Yaman'a büyük şok! Dizisi iptal edildi

Can Yaman'ın 'Libido' açıklamasının yankıları devam ederken İspanya'da bir hayranına 'Arka tarafa geçelim' demesi başına dert açtı. Sosyal medyada ağır eleştirilere maruz kalan Yaman'a son olarak yapımcı Faruk Turgut, Can Yaman'la çekecekleri diziyi rafa kaldırdıklarını açıkladı.

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Can Yaman'a büyük şok! Dizisi iptal edildi

İspanya'da katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla magazin gündemini sallayan Can Yaman, başını belaya soktu.

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Can Yaman'a büyük şok! Dizisi iptal edildi

Oyuncunun Şubat'ta çekimlerine başlanacak Mart'ta da ekranlara gelecek olan yeni dizisi yapımcı Faruk Turgut tarafından iptal edildi.

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Can Yaman'a büyük şok! Dizisi iptal edildi

Şubat ayında çekimlerine başlanması beklenen Can Yaman'ın dizisinin ilk etapta bazı aksaklıklar nedeniyle ertelendiğini söyleyen Turgut, oyuncunun talihsiz açıklamaları ve İspanya'daki tavrından dolayı projenin eylül ayına kadar iptal edildiğini belirtti.

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Can Yaman'a büyük şok! Dizisi iptal edildi

Yaman'ın yaptığı çıkışlar çok tepki çekince Faruk Turgut, 2. Sayfa isimli magazin programına "Can çizmeyi aştı. Yaptığı açıklamalar talihsizdi. Diziyi eylüle kadar rafa kaldırıyoruz" açıklamasında bulundu.