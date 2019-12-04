Can Yaman'a büyük şok! Dizisi iptal edildi

Can Yaman'ın 'libido' açıklamasının yankıları devam ederken İspanya'da katıldığı bir programda hayranına söylediği sözlerle tepki topladı. Sanat dünyasından ve sosyal medyadan ağır eleştiriler alan Can Yaman'a bir şok da yapımcısından geldi.