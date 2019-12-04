Can Yaman'a büyük şok! Dizisi iptal edildi
Can Yaman'ın 'libido' açıklamasının yankıları devam ederken İspanya'da katıldığı bir programda hayranına söylediği sözlerle tepki topladı. Sanat dünyasından ve sosyal medyadan ağır eleştiriler alan Can Yaman'a bir şok da yapımcısından geldi.
Giriş Tarihi: 04.12.2019 13:20 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 13:21
Can Yaman'ın 'Libido' açıklamasının yankıları devam ederken İspanya'da bir hayranına 'Arka tarafa geçelim' demesi başına dert açtı. Sosyal medyada ağır eleştirilere maruz kalan Yaman'a son olarak yapımcı Faruk Turgut, Can Yaman'la çekecekleri diziyi rafa kaldırdıklarını açıkladı.
İspanya'da katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla magazin gündemini sallayan Can Yaman, başını belaya soktu.
Oyuncunun Şubat'ta çekimlerine başlanacak Mart'ta da ekranlara gelecek olan yeni dizisi yapımcı Faruk Turgut tarafından iptal edildi.
Şubat ayında çekimlerine başlanması beklenen Can Yaman'ın dizisinin ilk etapta bazı aksaklıklar nedeniyle ertelendiğini söyleyen Turgut, oyuncunun talihsiz açıklamaları ve İspanya'daki tavrından dolayı projenin eylül ayına kadar iptal edildiğini belirtti.
Yaman'ın yaptığı çıkışlar çok tepki çekince Faruk Turgut, 2. Sayfa isimli magazin programına "Can çizmeyi aştı. Yaptığı açıklamalar talihsizdi. Diziyi eylüle kadar rafa kaldırıyoruz" açıklamasında bulundu.