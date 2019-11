"HAVALİMANINDA SABAHLADIK"

Can Yaman'ın İspanyol hayranlarından Cristina, "Asturias, Cadiz, Valensiya, İspanya'nın her yerinden yüzlerce kişi Can Yaman'ı görmek için buraya geldi, onu çok seviyoruz. Biz dört arkadaş havalimanında sabahladık, 19 saattir bekliyoruz." ifadelerini kullandı. "Alicante'den sabah çok erken yola çıkıp 6 saat araba kullanarak geldim." diyen Maria ise tek arzusunun sadece oyuncu Can Yaman'ı görmek olduğunu söyledi.