Can Yaman İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile yakalandı!

Reklam çekimleri için bir süredir İtalya'da bulunan Can Yaman, kaldığı otelde yeni sevgilisiyle görüntülendi. İtalya medyası, Yaman ile İtalya'nın ünlü spor spikerlerinden Diletta Leotta'nın görüntülerini yayınlayarak birliktelik yaşadıklarını yazdı.