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13 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Can Yaman İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile yakalandı! Can Yaman İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile yakalandı!
Reklam çekimleri için bir süredir İtalya'da bulunan Can Yaman, kaldığı otelde yeni sevgilisiyle görüntülendi. İtalya medyası, Yaman ile İtalya'nın ünlü spor spikerlerinden Diletta Leotta'nın görüntülerini yayınlayarak birliktelik yaşadıklarını yazdı.
Giriş Tarihi: 13.01.2021 12:28 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 12:28
İtalyan Chi dergisi Can Yaman ve ünlü spor spikeri Diletta Leotta Roma'daki otelde görüntüledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklamı çekimi için İtalya'da bulunan Can Yaman'ın, Diletta Leotta ile aynı otelde kaldığı ifade edildi.
Yayınlanan haberde "Türk oyuncu Can Yaman ile Diletta Leotta Roma'nın merkezindeki büyük bir otelde beş gün geçirdiler" denildi.
Yaman geçtiğimiz günlerde İtalya'da sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği için yediği 400 euro'luk ceza ile gündeme gelmişti.
DILETTA LEOTTA KİMDİR?
Diletta Leotta, 16 Ağustos 1991 yılında İtalya'nın Katanya ilçesinde dünyaya geldi. 29 yaşındaki Diletta Leotta, 1,75 cm boyunda.