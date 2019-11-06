06 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Çağla Şıkel hastaneye kaldırıldı! Kardeşi son durumunu açıkladı

Model ve sunucu Çağla Şıkel rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye gittiği öğrenilen Şıkel'in hastalığını çocuklarından bile gizlediği öğrenildi. Çağla Şıkel'in son durumuyla ilgili açıklama yapan ablası Berna Şıkel, "Enfeksiyon kapmış ve vücudunu kaplamıştı. Bu nedenle ağır bir antibiyotik tedavisi görüyor." dedi.

Giriş Tarihi: 06.11.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019 09:38
  • 1
  • 7
Çağla Şıkel hastaneye kaldırıldı! Kardeşi son durumunu açıkladı

Ani bir rahatsızlık geçiren ve sağlık sorunlarını gizleyen Çağla Şıkel, hastaneye kaldırıldı.

  • 2
  • 7
Çağla Şıkel hastaneye kaldırıldı! Kardeşi son durumunu açıkladı

Çağla Şıkel'in bir hafta rapor aldığı ortaya çıktı.

  • 3
  • 7
Çağla Şıkel hastaneye kaldırıldı! Kardeşi son durumunu açıkladı

Canlı yayına çıkamayan ünlü sunucunun sağlık sorunları nedeniyle apar topar Nişantaşı'ndaki bir hastaneye yattığı öğrenildi. Şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye gittiği öğrenilen Şıkel'in tedavisi sürüyor.

  • 4
  • 7
Çağla Şıkel hastaneye kaldırıldı! Kardeşi son durumunu açıkladı

"ENFEKSİYON KAPMIŞ VE VÜCUDUNU KAPLAMIŞ"

Çağla Şıkel'in ablası Berna Şıkel, kardeşinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

  • 5
  • 7
Çağla Şıkel hastaneye kaldırıldı! Kardeşi son durumunu açıkladı

Şıkel, "Geçen cumartesi ağır bir enfeksiyon nedeniyle apar topar hastaneye gittik. Enfeksiyon kapmış ve vücudunu kaplamıştı.