Çağla Şıkel hastaneye kaldırıldı! Kardeşi son durumunu açıkladı

Model ve sunucu Çağla Şıkel rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye gittiği öğrenilen Şıkel'in hastalığını çocuklarından bile gizlediği öğrenildi. Çağla Şıkel'in son durumuyla ilgili açıklama yapan ablası Berna Şıkel, "Enfeksiyon kapmış ve vücudunu kaplamıştı. Bu nedenle ağır bir antibiyotik tedavisi görüyor." dedi.