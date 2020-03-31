ANA SAYFA
Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündem oldu. En doğal haliyle kameralar karşısına geçen Fahriye Evcen, paylaşımında 'evde kal' mesajı verirken yakın arkadaşı Ebru Akel'e de meydan okudu. Fahriye Evcen'in videodaki doğal halini gören takipçileri güzel oyuncunun estetik yaptırmadan önceki halini merak etti. İşte Fahriye Evcen'in sosyal medyada olay olan paylaşımı ve estetiksiz hali...
Giriş Tarihi: 31.03.2020 15:19 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 16:02
- 1
- 65
- 2
- 65
- 3
- 65
- 4
- 65
- 5
- 65