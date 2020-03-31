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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündem oldu. En doğal haliyle kameralar karşısına geçen Fahriye Evcen, paylaşımında 'evde kal' mesajı verirken yakın arkadaşı Ebru Akel'e de meydan okudu. Fahriye Evcen'in videodaki doğal halini gören takipçileri güzel oyuncunun estetik yaptırmadan önceki halini merak etti. İşte Fahriye Evcen'in sosyal medyada olay olan paylaşımı ve estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 31.03.2020 15:19 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 16:02
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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı

Son yılların en çok konuşulan isimlerinden olan Fahriye Evcen, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımla gündeme oturdu. Paylaşımında 'evde kal' mesajı veren ve yaptığı el dansıyla şaşırtan Evcen, bu hareket için 3 gün çalıştığını söyledi.

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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı

Yakın arkadaşı Ebru Akel'e meydan okuyan Fahriye Evcen'in en doğal haliyle kameralar karşısına geçtiğini gören takipçileri güzel oyuncunun estetiksiz halinin merak etti.

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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı

İşte Fahriye Evcen'in merak edilen estetiksiz hali…

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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı

İrem Derici

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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı

Helin Avşar