Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı

Son yılların en çok konuşulan isimlerinden olan Fahriye Evcen, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımla gündeme oturdu. Paylaşımında 'evde kal' mesajı veren ve yaptığı el dansıyla şaşırtan Evcen, bu hareket için 3 gün çalıştığını söyledi.