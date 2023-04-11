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Burak Özçivit deniz tutkusu için harekete geçti! 55 milyon TL’yi gözden çıkardı

Kuruluş Osman dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit büyük tutkusu için harekete geçti. Geçtiğimiz ocak ayında ikinci kez baba olma heyecanı yaşayan yakışıklı oyuncu doğum hediyesi olarak eşi Fahriye Evcen'e son model bir cip almıştı. Bu kez kendisi için harekete geçen Özçivit 5 milyon TL'ye tekne aldı. Oyuncu, ailesiyle Mavi Tur yapacağı başka bir tekne için de 50 milyon TL'yi gözden çıkardı.

Giriş Tarihi: 11.04.2023 12:40 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 12:43
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Burak Özçivit deniz tutkusu için harekete geçti! 55 milyon TL’yi gözden çıkardı

Burak Özçivit'in tekne keyfi! Dalgıçlığa ve balık tutmaya merak sardı önce 5 milyon TL'yi ardından 50 milyon TL'yi gözden çıkardı.

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Burak Özçivit deniz tutkusu için harekete geçti! 55 milyon TL’yi gözden çıkardı

Çalıkuşu dizisiyle hem yıldızını parlatan hem de hayatının aşkını bulan Fahriye Evcen, 2017 yılında partneri Burak Özçivit ile dünya evine girdi.

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Burak Özçivit deniz tutkusu için harekete geçti! 55 milyon TL’yi gözden çıkardı

2019 yılında Karan adını verdiği ilk çocuğunu kucağına alan Fahriye Evcen ikinci oğlu Kerem'i de Ocak 2023'te dünyaya getirdi.

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Burak Özçivit deniz tutkusu için harekete geçti! 55 milyon TL’yi gözden çıkardı

"HER ŞEY YOLUNDA"

2 çocuk annesi Fahriye Evcen güzelliği ile göz doldurmaya devam ediyor. Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen, geçtiğimiz hafta bir AVM'de el ele alışveriş turunda objektiflere yansımıştı. 18 Ocak'ta ikinci kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu çift, gazetecilerle konuşarak; "Her şey yolunda" demişti.

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Burak Özçivit deniz tutkusu için harekete geçti! 55 milyon TL’yi gözden çıkardı

10 MİLYON TL'LİK DOĞUM HEDİYESİ

Yakışıklı oyuncunun ikinci doğum için eşine hediye ettiği, özel plaka (Fahriye Evcen'in adı ve soyadının ilk harflerinden oluşan FE plaka) yeni araba da ilk kez görüntülenmişti. Aracın değerinin ise 10 milyon TL olduğu belirtilmişti.