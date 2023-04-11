Burak Özçivit deniz tutkusu için harekete geçti! 55 milyon TL’yi gözden çıkardı

Kuruluş Osman dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit büyük tutkusu için harekete geçti. Geçtiğimiz ocak ayında ikinci kez baba olma heyecanı yaşayan yakışıklı oyuncu doğum hediyesi olarak eşi Fahriye Evcen'e son model bir cip almıştı. Bu kez kendisi için harekete geçen Özçivit 5 milyon TL'ye tekne aldı. Oyuncu, ailesiyle Mavi Tur yapacağı başka bir tekne için de 50 milyon TL'yi gözden çıkardı.