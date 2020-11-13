Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
13 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Burak Deniz’in acı kaybı! Babası Teoman Deniz hayatını kaybetti Burak Deniz’in acı kaybı! Babası Teoman Deniz hayatını kaybetti
Son yılların yıldızı parlayan oyuncularından olan Burak Deniz'in babası Teoman Deniz hayatını kaybetti. Deniz aldığı acı haberle yıkılırken Teoman Deniz'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 13.11.2020 13:54 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 13:56
Maraşlı dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Burak Deniz aldığı acı haberle yıkıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Burak Deniz'in babası Teoman Deniz yaşamını yitirdi.
tv100'ün haberine göre; Teoman Deniz'in çarşamba günü kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.
Büyük bir üzüntü yaşayan Burak Deniz'e sevgilisi Didem Soydan'ın moral verdiği öğrenildi.
Burak Deniz, ilk oyunculuk deneyimini Kolej Günlüğü dizisiyle kazandı. Ardından sırasıyla Sultan (2012),Kaçak (2013),Medcezir (2014) ve Tatlı Küçük Yalancılar (2015),Gecenin Kraliçesi (2015),Aşk Laftan Anlamaz (2016) ve Bizim Hikaye (2017) dizilerinde rol aldı.