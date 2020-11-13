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Burak Deniz’in acı kaybı! Babası Teoman Deniz hayatını kaybetti

Son yılların yıldızı parlayan oyuncularından olan Burak Deniz'in babası Teoman Deniz hayatını kaybetti. Deniz aldığı acı haberle yıkılırken Teoman Deniz'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 13.11.2020 13:54 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 13:56
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Burak Deniz’in acı kaybı! Babası Teoman Deniz hayatını kaybetti

Maraşlı dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Burak Deniz aldığı acı haberle yıkıldı.

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Burak Deniz’in acı kaybı! Babası Teoman Deniz hayatını kaybetti

Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Burak Deniz'in babası Teoman Deniz yaşamını yitirdi.

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Burak Deniz’in acı kaybı! Babası Teoman Deniz hayatını kaybetti

tv100'ün haberine göre; Teoman Deniz'in çarşamba günü kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

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Burak Deniz’in acı kaybı! Babası Teoman Deniz hayatını kaybetti

Büyük bir üzüntü yaşayan Burak Deniz'e sevgilisi Didem Soydan'ın moral verdiği öğrenildi.

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Burak Deniz’in acı kaybı! Babası Teoman Deniz hayatını kaybetti

Burak Deniz, ilk oyunculuk deneyimini Kolej Günlüğü dizisiyle kazandı. Ardından sırasıyla Sultan (2012),Kaçak (2013),Medcezir (2014) ve Tatlı Küçük Yalancılar (2015),Gecenin Kraliçesi (2015),Aşk Laftan Anlamaz (2016) ve Bizim Hikaye (2017) dizilerinde rol aldı.