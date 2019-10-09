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Bülent Ersoy'u görenler şoke oldu! Diva'nın son hali...

Bülent Ersoy, geçtiğimiz akşam menajeri Haluk Şentürk ve modacı Canan Yaka ile birlikte Nişantaşı'nda bir mekanda görüntülendi. 67 yaşında olan Bülent Ersoy'un keyifli halleri dikkat çekti. Şıklığı ile göz dolduran Bülent Ersoy'un son halini görenler şaşırdı. İşte 67 yaşında olmasına rağmen dinç görünümüyle bakışları üzerine toplayan Bülent Ersoy'un yeni hali...

Giriş Tarihi: 09.10.2019 07:13 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 07:14
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Bülent Ersoy'u görenler şoke oldu! Diva'nın son hali...

Bülent Ersoy geçtiğimiz akşam Nişantaşı'nda bir mekanda saatlerce oturdu. Keyfi yerinde olan Bülent Ersoy'un kıyafetinin, ojeleri ile uyumu dikkat çekti. Çıkışta durdurduğu taksinin ön koltuğuna oturan Bülent Ersoy, şoföre "Çek oğlum Suadiye'ye" diyerek evinin yolunu tuttu. 67 yaşındaki Diva'yı görenler şok oldu. İşte Bülent Ersoy'un son hali ve ünlülerin yıllar içindeki değişimi...

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Bülent Ersoy'u görenler şoke oldu! Diva'nın son hali...

SERENAY SARIKAYA

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Bülent Ersoy'u görenler şoke oldu! Diva'nın son hali...

SERENAY SARIKAYA

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Bülent Ersoy'u görenler şoke oldu! Diva'nın son hali...

BENSU SORAL

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Bülent Ersoy'u görenler şoke oldu! Diva'nın son hali...

BENSU SORAL