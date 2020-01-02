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Bülent Ersoy'dan Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit yorumu: Sarışın erkek sevmem
Diva Bülent Ersoy ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit hakkında konuştu. "Ben sarışın erkek sevmem" diyen Bülen Ersoy, Burak Özçivit'i beğendiğini itiraf etti. Yakışıklı oyuncudan övgüyle söz eden Bülent Ersoy, yılbaşı gecesi için isteklerinin abartılı bulunmasına sinirlendiğini de anlattı. Birçok dünya yıldızının abartılı istekleri olduğunu söyleyen Bülent Ersoy'un istekleri şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 02.01.2020 03:21 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 03:27
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