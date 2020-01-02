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Bülent Ersoy'dan Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit yorumu: Sarışın erkek sevmem

Diva Bülent Ersoy ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit hakkında konuştu. "Ben sarışın erkek sevmem" diyen Bülen Ersoy, Burak Özçivit'i beğendiğini itiraf etti. Yakışıklı oyuncudan övgüyle söz eden Bülent Ersoy, yılbaşı gecesi için isteklerinin abartılı bulunmasına sinirlendiğini de anlattı. Birçok dünya yıldızının abartılı istekleri olduğunu söyleyen Bülent Ersoy'un istekleri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 02.01.2020 03:21 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 03:27
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Bülent Ersoy'dan Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit yorumu: Sarışın erkek sevmem

2020 yılından aşk beklediğini dile getiren Bülent Ersoy, "Aşk, olursa olur olmasa da sıkıntı yok. Ben sarışın erkek sevmem" dedi. Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'i çok beğendiğini ve diziyi takip ettiğini dile getiren Diva, "Burak Özçivit'in eşi de çocuğu da çok güzel" diye konuştu.

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Bülent Ersoy'dan Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit yorumu: Sarışın erkek sevmem

Yılbaşında Sapanca'da sahne alacağı otele Paris'ten aşçı, İspanya'dan ıstakoz, Rusya'dan siyah havyar getirten Bülent Ersoy, isteklerinin abartı olduğu dile getirilince sinirlendi.

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Bülent Ersoy'dan Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit yorumu: Sarışın erkek sevmem

Diva, "Özel aşçı çağırdım bana böcek pişirecek. O istediğim ıstakoz ve havyar yılbaşına özel, o kadarına hakkım var" dedi.

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Bülent Ersoy'dan Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit yorumu: Sarışın erkek sevmem

Dünya yıldızlarının da bu tarz abartılı istekleri olduğu hatırlatılınca "Onların ne farkı var, onlar da 9 ay 10 günlük" diyerek kahkaha attı.

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Bülent Ersoy'dan Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit yorumu: Sarışın erkek sevmem

İşte Bülent Ersoy'un bahsettiği dünyaca ünlü yıldızların kulis istekleri...