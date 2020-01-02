Bülent Ersoy'dan Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit yorumu: Sarışın erkek sevmem

2020 yılından aşk beklediğini dile getiren Bülent Ersoy, "Aşk, olursa olur olmasa da sıkıntı yok. Ben sarışın erkek sevmem" dedi. Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'i çok beğendiğini ve diziyi takip ettiğini dile getiren Diva, "Burak Özçivit'in eşi de çocuğu da çok güzel" diye konuştu.