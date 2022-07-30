30 Temmuz 2022, Cumartesi
Bülent Ersoy Hadise’yi düşman ilan etmişti! Şimdi de...
Menajer Haluk Şentürk ile fotoğrafını paylaşan Hadise'ye Bülent Ersoy'dan şoke eden tepki gelmişti. İkilinin samimi fotoğraf paylaşmasına sessiz kalmayan Diva, "Kendisini düşmanım ilan edebilirim" demişti. Bebek'te görüntülenen usta şarkıcı, kendisine "sizin düşmanlığınız bile bir ödül" cevabını veren Hadise'ye övgüler yağdırırken, yanına gelen çiçek satıcılarına para verdi.
Giriş Tarihi: 30.07.2022 10:56
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