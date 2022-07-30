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Bülent Ersoy Hadise’yi düşman ilan etmişti! Şimdi de...

Menajer Haluk Şentürk ile fotoğrafını paylaşan Hadise'ye Bülent Ersoy'dan şoke eden tepki gelmişti. İkilinin samimi fotoğraf paylaşmasına sessiz kalmayan Diva, "Kendisini düşmanım ilan edebilirim" demişti. Bebek'te görüntülenen usta şarkıcı, kendisine "sizin düşmanlığınız bile bir ödül" cevabını veren Hadise'ye övgüler yağdırırken, yanına gelen çiçek satıcılarına para verdi.

Giriş Tarihi: 30.07.2022 10:56
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Bülent Ersoy Hadise’yi düşman ilan etmişti! Şimdi de...

Bülent Ersoy'un menajeri Haluk Şentürk, önceki gün Instagram hesabından Hadise ile yanak yanağa bir fotoğrafını yayınladı. Ünlü popçudan paylaşıma "Canım" mesajı ve nazar boncuğu emojileri geldi. Usta sanatçı da sosyal medyada kısa sürede gündem olan, menajerinin kalp ve alev emojili gönderisine kayıtsız kalamadı.

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Bülent Ersoy Hadise’yi düşman ilan etmişti! Şimdi de...

"ARANIZDA EN AZ 1.5 METRE MESAFE OLSUN"

Diva, söz konusu gönderiyi kıskandığını esprili bir yorumla takipçilerine belli etti: Haluk şimdi bir resim geldi telefonuma. Bana inat mı koydunuz o resmi? Hadise Hanım'la yanak yanağa poz vermişsiniz. Bu Hadise Hanım da aslında iyi bir kızdır. Gerçekten çok sevdiğim iyi bir çocuktur ama bu kadar ziyadesiyle sana yaklaşmasından sonra kendisine olan iyi niyetli, sevecen yaklaşımlarım ve iyi niyet fikirlerim her an pozisyonumun değişmesine sebep olabilir.

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Bülent Ersoy Hadise’yi düşman ilan etmişti! Şimdi de...

70 yaşındaki sanatçı, "Kendisini düşmanım ilan edebilirim. Bundan sonrası ilk görüşmenizde aranızda en az 1,5 metre mesafe ile oturmanızı, bir birinize hiç dokunmamanızı her ikinizi de sağlık ve selameti adına bilgilerine sunuyor. En halisane duygularımda ilk ve son kez sizleri ikaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Bülent Ersoy Hadise’yi düşman ilan etmişti! Şimdi de...

HADİSE'DEN YANIT GECİKMEDİ

Ersoy'un Haluk Şentürk'ün paylaştığı fotoğrafın altına yaptığı yorumu gören Hadise de sanatçıya sosyal medyada gündem olan bir cevap verdi. İşte o mesaj...

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Bülent Ersoy Hadise’yi düşman ilan etmişti! Şimdi de...

"Divam, sizin düşmanlığınız bile bir ödül. Ama mesajınız alınmıştır. Bir dahaki buluşmamızda yanımızda sizin olmanızı çok isterim."