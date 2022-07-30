Bülent Ersoy Hadise’yi düşman ilan etmişti! Şimdi de...

"ARANIZDA EN AZ 1.5 METRE MESAFE OLSUN"

Diva, söz konusu gönderiyi kıskandığını esprili bir yorumla takipçilerine belli etti: Haluk şimdi bir resim geldi telefonuma. Bana inat mı koydunuz o resmi? Hadise Hanım'la yanak yanağa poz vermişsiniz. Bu Hadise Hanım da aslında iyi bir kızdır. Gerçekten çok sevdiğim iyi bir çocuktur ama bu kadar ziyadesiyle sana yaklaşmasından sonra kendisine olan iyi niyetli, sevecen yaklaşımlarım ve iyi niyet fikirlerim her an pozisyonumun değişmesine sebep olabilir.