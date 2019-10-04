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Boşandıktan sonra aynı evde yaşayan Özcan Deniz ve Feyza Aktan’dan beklenen karar geldi

Özcan Deniz ile Feyza Aktan çifti 2018 yılının Nisan ayında oğulları Kuzey'i kucaklarına almıştı. Kuzey'in dünyaya gelmesinin ardından sık sık boşanacakları yönünde haberlerle gündeme gelen Özcan Deniz ve Feyza Aktan çifti geçtiğimiz Temmuz ayında evliliklerini bitirdi. Boşanmalarının ardından Bodrum'da el ele görüntülenen ve aynı evi paylaşmaya devam eden ikili uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Çift sonunda beklenen kararı aldı ve Özcan Deniz villasını eski eşi Feyza Aktan'a bırakıp kiraya çıktı. Özcan Deniz'in yeni evinin kirası ise dudak uçuklattı...

Giriş Tarihi: 04.10.2019 11:37 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 12:11
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Boşandıktan sonra aynı evde yaşayan Özcan Deniz ve Feyza Aktan’dan beklenen karar geldi

Özcan Deniz ile Feyza Aktan çifti, bir yıllık evliliklerini geçtiğimiz Temmuz ayında tek celsede bitirmişti. Çiftin boşanmasına rağmen aynı evi paylaşmaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Boşandıktan sonra aynı evde yaşayan Özcan Deniz ve Feyza Aktan’dan beklenen karar geldi

Özcan Deniz, Zekeriyaköy'deki villasını sonunda eski eşi Feyza Aktan ve oğluna bırakıp kiraya çıktı.

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Boşandıktan sonra aynı evde yaşayan Özcan Deniz ve Feyza Aktan’dan beklenen karar geldi

Yan sitede kendisine daire kiralayan Özcan Deniz'in yeni evinin kirası dudak uçuklattı.

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Boşandıktan sonra aynı evde yaşayan Özcan Deniz ve Feyza Aktan’dan beklenen karar geldi

ÖZCAN DENİZ'İN YENİ EVİNİN KİRASI DUDAK UÇUKLATTI!

Oğlunun üzerine titreyen Özcan Deniz, yine Zekeriyaköy'de, eski eşi ve oğluna yürüme mesafesindeki bir siteden aylık 20 bin liraya, 500 metrekarelik bir villa kiraladığı öğrenildi.

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Boşandıktan sonra aynı evde yaşayan Özcan Deniz ve Feyza Aktan’dan beklenen karar geldi

İşte Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a bıraktığı villa ve ünlülerin evleri...