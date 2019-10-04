Boşandıktan sonra aynı evde yaşayan Özcan Deniz ve Feyza Aktan’dan beklenen karar geldi

Özcan Deniz ile Feyza Aktan çifti 2018 yılının Nisan ayında oğulları Kuzey'i kucaklarına almıştı. Kuzey'in dünyaya gelmesinin ardından sık sık boşanacakları yönünde haberlerle gündeme gelen Özcan Deniz ve Feyza Aktan çifti geçtiğimiz Temmuz ayında evliliklerini bitirdi. Boşanmalarının ardından Bodrum'da el ele görüntülenen ve aynı evi paylaşmaya devam eden ikili uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Çift sonunda beklenen kararı aldı ve Özcan Deniz villasını eski eşi Feyza Aktan'a bırakıp kiraya çıktı. Özcan Deniz'in yeni evinin kirası ise dudak uçuklattı...