Bodyguard hayranlarına müjde: Gerilim tırmanıyor! Bodyguard 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

BODYGUARD OYUNCULARI KİMLERDİR?

Televizyon tarihinin en büyük bütçeli yapımlarından Game of Thrones ile dünyaya açılan Richard Madden' in David Budd karakteriyle karşımıza çıktığı dizide İçişleri Bakanı Montague' yi ise dizinin yaratıcısı Mercurio' nun daha önce Line Of Duty' de çalıştığı Keeley Hawes oynuyor. Dizide ayrıca Gina McKee ve Sophie Rundle gibi başarılı oyuncular yer alıyor.