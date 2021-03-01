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Haberler Galeri Bodyguard hayranlarına müjde: Gerilim tırmanıyor! Bodyguard 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Bodyguard hayranlarına müjde: Gerilim tırmanıyor! Bodyguard 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Bodyguard 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünyanın en fazla izlenen dizileri arasında yer alan Bodyguard'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor.Konusu ve oyuncu kadrosu dikkat çeken dizinin 2. sezon yayın tarihi araştırılıyor. İşte, Bodyguard 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 01.03.2021 23:56 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 23:56
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Bodyguard hayranlarına müjde: Gerilim tırmanıyor! Bodyguard 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
Bodyguard hayranlarına müjde: Gerilim tırmanıyor! Bodyguard 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Bodyguard 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son yıllarda drama kategorisi dizilerde birbirinden değerli yapımlar yayınlayan BBC One' nin son dönemlere damga vuran Bodyguard'ın yeni sezonun ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Hayranları dizinin yeni sezonu için araştırmalarını sürdürüyor. İşte, Bodyguard 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bodyguard hayranlarına müjde: Gerilim tırmanıyor! Bodyguard 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
Bodyguard hayranlarına müjde: Gerilim tırmanıyor! Bodyguard 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

BODYGUARD 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin yaratıcısı Jed Mercurio'nun açıklamalarına göre kendisinin dizinin ikinci sezonu ile ilgili çok harika fikirlerinin olduğunu söylemişti. Dizinin 2.sezonu kesin olarak gelecek ama net bir tarih şu an için yok.

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Bodyguard hayranlarına müjde: Gerilim tırmanıyor! Bodyguard 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
Bodyguard hayranlarına müjde: Gerilim tırmanıyor! Bodyguard 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

BODYGUARD DİZİSİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Line Of Duty isimli yapımda ortaya koyduğu başarılı çalışma ile adından söz ettiren Jed Mercurio imzası taşıyan yapım başta İngiltere olmak üzere yayınlandığı tüm ülkelerde yüksek izlenme oranlarını yakaladı.

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Bodyguard hayranlarına müjde: Gerilim tırmanıyor! Bodyguard 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
Bodyguard hayranlarına müjde: Gerilim tırmanıyor! Bodyguard 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

BODYGUARD OYUNCULARI KİMLERDİR?

Televizyon tarihinin en büyük bütçeli yapımlarından Game of Thrones ile dünyaya açılan Richard Madden' in David Budd karakteriyle karşımıza çıktığı dizide İçişleri Bakanı Montague' yi ise dizinin yaratıcısı Mercurio' nun daha önce Line Of Duty' de çalıştığı Keeley Hawes oynuyor. Dizide ayrıca Gina McKee ve Sophie Rundle gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

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Bodyguard hayranlarına müjde: Gerilim tırmanıyor! Bodyguard 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
Bodyguard hayranlarına müjde: Gerilim tırmanıyor! Bodyguard 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

BODYGUARD KONUSU

İngiliz ordusunda uzun yıllar görev yapmış ve vatanına gazi olarak geri döndükten sonra İngiliz Polis Teşkilatı birimlerinden Londra Metropolitan Polisi'nin Özel Koruma biriminde görev almaya başlayan David Budd, askerliğinin getirdiği psikolojik sorunlar sebebiyle eşinden ayrı yaşamaktadır.

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