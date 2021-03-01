Bodyguard hayranlarına müjde: Gerilim tırmanıyor! Bodyguard 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

BODYGUARD 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin yaratıcısı Jed Mercurio'nun açıklamalarına göre kendisinin dizinin ikinci sezonu ile ilgili çok harika fikirlerinin olduğunu söylemişti. Dizinin 2.sezonu kesin olarak gelecek ama net bir tarih şu an için yok.