Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si gerçek haliyle dikkatleri üzerine çekti

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci gündeme oturdu. ATV ekranlarının rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da hizmetçi rolündeki Saniye'nin gerçek hayattaki farklı tarzı görenleri şaşkına çevirdi. Perşembe günlerinin fenomen dizisi haline gelen Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Yeninci, yaz tatilindeki fotoğraflarıyla ilgi odağı oldu. Sevenleri tarafından özel hayatı mercek altına alınan Selin Yeninci'nin fotoğrafları görenleri hayrete düşürdü.