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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’nın Behice’si Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia Dermancıoğlu görenleri şaşırttı!

Bir Zamanlar Çukurova’nın Behice’si Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia Dermancıoğlu görenleri şaşırttı!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Behice karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Esra Dermancıoğlu sosyal medyanın da en çok konuşulan ismi oldu. Karantina günlerinde Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Esra Dermancıoğlu, bu kez de kızı Refia Dermancıoğlu ile gündem oldu. Bugüne kadar canlandırdığı her karakterle fenomen haline gelen Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia ile benzerliği görenleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 14.05.2020 17:17 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 17:21
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Behice’si Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia Dermancıoğlu görenleri şaşırttı!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Behice karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Esra Dermancıoğlu kızı Refia Dermancıoğlu ile gündeme oturdu. Esra Dermancıoğlu'nun kameralardan uzak büyüttüğü kızı Refia ile benzerliği görenleri şaşırttı. İşte abla - kardeş gibi görünen anne - kızın çok konuşulan fotoğrafları ve ünlü isimlerin çocukları...

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Behice’si Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia Dermancıoğlu görenleri şaşırttı!

Esra Erol ve çocukları

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Behice’si Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia Dermancıoğlu görenleri şaşırttı!
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Behice’si Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia Dermancıoğlu görenleri şaşırttı!
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Behice’si Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia Dermancıoğlu görenleri şaşırttı!

Ozan Akbaba