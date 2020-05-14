Bir Zamanlar Çukurova’nın Behice’si Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia Dermancıoğlu görenleri şaşırttı!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Behice karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Esra Dermancıoğlu sosyal medyanın da en çok konuşulan ismi oldu. Karantina günlerinde Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Esra Dermancıoğlu, bu kez de kızı Refia Dermancıoğlu ile gündem oldu. Bugüne kadar canlandırdığı her karakterle fenomen haline gelen Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia ile benzerliği görenleri şaşırttı.