Bir Zamanlar Çukurova’nın Behice’si Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia Dermancıoğlu görenleri şaşırttı

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Behice karakteriyle dikkatleri çeken Esra Dermancıoğlu sosyal medyanın gündemine oturdu. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen diziye ikinci sezonunda katılan ve kilit rollerden birine hayat veren Esra Dermancıoğlu bu sefer kızıyla gündem oldu. Kameralardan uzak büyüyen Refia Dermancıoğlu'nun annesiyle benzerliği görenler şoke etti. İşte Esra Dermancıoğlu ile kızı Refia Dermancıoğlu'nun inanılmaz benzerliği...