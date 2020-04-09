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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’nın Behice’si Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia Dermancıoğlu görenleri şaşırttı

Bir Zamanlar Çukurova’nın Behice’si Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia Dermancıoğlu görenleri şaşırttı

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Behice karakteriyle dikkatleri çeken Esra Dermancıoğlu sosyal medyanın gündemine oturdu. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen diziye ikinci sezonunda katılan ve kilit rollerden birine hayat veren Esra Dermancıoğlu bu sefer kızıyla gündem oldu. Kameralardan uzak büyüyen Refia Dermancıoğlu'nun annesiyle benzerliği görenler şoke etti. İşte Esra Dermancıoğlu ile kızı Refia Dermancıoğlu'nun inanılmaz benzerliği...

Giriş Tarihi: 09.04.2020 17:37 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 17:46
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Behice’si Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia Dermancıoğlu görenleri şaşırttı

ATV'deki ikinci yılında da zirvedeki yerini kimseye bırakmayan ve seyirciyi ekrana kilitleyen 'Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna katılan Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia'yı görenler şaşırdı. Dermancıoğlu ile gözlerden uzak büyüttüğü kızı Refia Dermancıoğlu'nun benzerliği görenleri şoke etti.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Behice’si Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia Dermancıoğlu görenleri şaşırttı

İşte abla - kardeş gibi görünen anne - kızın çok konuşulan görüntüsü ve ünlü isimlerin çocukları...

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Behice’si Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia Dermancıoğlu görenleri şaşırttı

İbrahim Çelikkol

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Behice’si Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia Dermancıoğlu görenleri şaşırttı

İbrahim Çelikkol ve oğlu Ali

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Behice’si Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia Dermancıoğlu görenleri şaşırttı

Pınar Aydın