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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ali Rahmet Fekeli’si Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık ile benzerliği şaşırttı

Bir Zamanlar Çukurova'da Ali Rahmet Fekeli karakterini canlandıran Kerem Alışık başarılı performansıyla fenomen haline geldi. Dizide Fekeli karakteriyle kilit isimlerden birini canlandıran Kerem Alışık bu sefer oğlu Sadri Alışık ile gündem oldu. Bir dönem Bir Zamanlar Çukurova'da rol de alan Sadri Alışık'ın babası Kerem Alışık'a benzerliği çok konuşuldu. İşte Kerem Alışık ve oğlu Sadri Alışık'ın inanılmaz benzerliği.

Giriş Tarihi: 04.12.2019 16:49 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 16:59
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ali Rahmet Fekeli’si Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık ile benzerliği şaşırttı

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Ali Rahmet Fekeli karakterine hayat verem Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık ile benzerliği sosyal medyada gündem oldu.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ali Rahmet Fekeli’si Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık ile benzerliği şaşırttı

Bir dönem Bir Zamanlar Çukurova'da da yer alan Sadri Alışık Fekeli'nin gençliğini canlandırmıştı.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ali Rahmet Fekeli’si Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık ile benzerliği şaşırttı

Dedesi Sadri Alışık'la aynı ismi taşıyan genç oyuncu böylece babasıyla ilk kez aynı seti paylaş oldu.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ali Rahmet Fekeli’si Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık ile benzerliği şaşırttı

Kerem Alışık ve Sadri Alışık arasındaki benzerlik ise çok konuşuldu. İşte baba oğulun inanılmaz benzerliği…

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ali Rahmet Fekeli’si Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık ile benzerliği şaşırttı

Kerem Alışık ve oğlu Sadri Alışık