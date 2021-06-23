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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’dan nefes kesen sezon finali! Demir ve Fikret’in dostluğu düşmanı alt edebilecek mi?

Bir Zamanlar Çukurova’dan nefes kesen sezon finali! Demir ve Fikret’in dostluğu düşmanı alt edebilecek mi?

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' 102'nci bölümüyle üçüncü sezonunu tamamlıyor. atv ekranında 3 sezondur perşembe gecelerinin zirvesinde yer alan dizi, nefes kesen bir bölümle sezon finali yapıyor! 'Bir Zamanlar Çukurova'nın iki ezeli düşmanı Demir ve Fikret dost oluyor! Ama ikisinin dostluğu, hain düşmanlarla baş etmeye yetecek mi? Çünkü Çukurova'da taş taş üstünde kalmıyor, Yaman Konağı bir kez daha alev alev yanıyor! İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 102'nci bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 23.06.2021 13:21
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Bir Zamanlar Çukurova’dan nefes kesen sezon finali! Demir ve Fikret’in dostluğu düşmanı alt edebilecek mi?

ÜMİT OYUNUNU SÜRDÜRMEYE KARARLI!

Annesinin katili olmayı bile oyunu için bir avantaja çevirmeye kararlı olan Ümit, konakta yaşamakta ısrar edince, Demir iyice köşeye sıkışacaktır. Ancak Hünkar'ın sadece mirasını değil adeta Yaman genlerini de devralmış görünen Züleyha, Ümit'i şaşkına çevirecek bir karar alır!

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Bir Zamanlar Çukurova’dan nefes kesen sezon finali! Demir ve Fikret’in dostluğu düşmanı alt edebilecek mi?

Ümit ne yaparsa, ne söylerse söylesin Züleyha'ya karşı zafer kazanamayacaktır. Şimdilik, Yaman soyadı için ortalığı sakinleştiriyor görünen Betül de bu konuda devreye girip hem Ümit'e hem kendine zaman kazandıracaktır.

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Bir Zamanlar Çukurova’dan nefes kesen sezon finali! Demir ve Fikret’in dostluğu düşmanı alt edebilecek mi?

Üstelik bu yardım, ona Yaman Holding'in altın anahtarını da teslim edecektir!

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Bir Zamanlar Çukurova’dan nefes kesen sezon finali! Demir ve Fikret’in dostluğu düşmanı alt edebilecek mi?

FİKRET BİR KEZ DAHA DEMİR'E DOST ELİNİ UZATIYOR!

Fekeli, cezasını çekmek için içerideyken, hayatını kaybeden adamın cenazesine katılan Fikret, orada Demir'i çok yakından ilgilendiren bilgiler edinerek dönecektir.

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Bir Zamanlar Çukurova’dan nefes kesen sezon finali! Demir ve Fikret’in dostluğu düşmanı alt edebilecek mi?

Fikret, bunu Demir ile paylaşınca, olaylar adeta çorap söküğü gibi birbirini izlemeye başlayacaktır. Fikret ve Demir'in yakaladıkları ipucunun peşinden aldıkları yol onları kardeş hale getirirken, Yamanlara karşı savaşan gizli düşmanı da evin içine girecek kadar harekete geçirecektir!