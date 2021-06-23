Bir Zamanlar Çukurova’dan nefes kesen sezon finali! Demir ve Fikret’in dostluğu düşmanı alt edebilecek mi?

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' 102'nci bölümüyle üçüncü sezonunu tamamlıyor. atv ekranında 3 sezondur perşembe gecelerinin zirvesinde yer alan dizi, nefes kesen bir bölümle sezon finali yapıyor! 'Bir Zamanlar Çukurova'nın iki ezeli düşmanı Demir ve Fikret dost oluyor! Ama ikisinin dostluğu, hain düşmanlarla baş etmeye yetecek mi? Çünkü Çukurova'da taş taş üstünde kalmıyor, Yaman Konağı bir kez daha alev alev yanıyor! İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 102'nci bölümünde yaşanacaklar...