Bir Zamanlar Çukurova ekrana damga vurdu! Behice Hünkar’ı bıçakladı

Üç sezondur, ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşktan yola çıkan hikayeyi ve kahramanlarını bırakmayan izleyici, bu hafta da diziyi zirveye taşıdı!

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %11,11 izlenme oranı ve %26,82 izlenme payı, 20+ABC1'de %9,96 izlenme oranı ve %23,61 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 70.bölümünde #DevlerinAşkıHünkarFekeli etiketi Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve 2. sıraya kadar yükseldi.