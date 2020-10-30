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Bir Zamanlar Çukurova ekrana damga vurdu! Behice Hünkar’ı bıçakladı

Bir Zamanlar Çukurova gelenek bozmadı! Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Behice'nin tüm sırlarını öğrenen Hünkar gizli bir buluşma ayarladı. Evlilik haberi ile hayal ettiği geleceğin yanına bile yaklaşamayacağını anlayan Behice, Hünkar'ı bıçak darbeleriyle yere yıktı. Heyecanın son sürat yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova ekrana damgasını vurdu.

Giriş Tarihi: 30.10.2020 11:18 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 11:29
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Bir Zamanlar Çukurova ekrana damga vurdu! Behice Hünkar’ı bıçakladı

Üç sezondur, ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşktan yola çıkan hikayeyi ve kahramanlarını bırakmayan izleyici, bu hafta da diziyi zirveye taşıdı!

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %11,11 izlenme oranı ve %26,82 izlenme payı, 20+ABC1'de %9,96 izlenme oranı ve %23,61 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 70.bölümünde #DevlerinAşkıHünkarFekeli etiketi Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve 2. sıraya kadar yükseldi.

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Bir Zamanlar Çukurova ekrana damga vurdu! Behice Hünkar’ı bıçakladı

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' Perşembe gecesine damga vurdu! Üçüncü sezonunda atv ekranında suların hiç durulmadığı 'Bir Zamanlar Çukurova', bu defa zamanı durduran bir görüntü ile sona erdi. Hünkar, Behice'nin bıçak darbeleri ile yere yığıldı!

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Bir Zamanlar Çukurova ekrana damga vurdu! Behice Hünkar’ı bıçakladı

BEHİCE HÜNKAR'I BIÇAKLADI!

Bir Zamanlar Çukurova'nın 70'inci bölümü dizinin ana karakterlerinden Hünkar Yaman'ın öldürülmesi ile sona erdi! Çukurova'da herkesin kaderini değiştiren oyunu başlatan Hünkar, oyunlarını ortaya çıkardığı Behice'nin bıçak darbeleri ile yere yığıldı!

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Bir Zamanlar Çukurova ekrana damga vurdu! Behice Hünkar’ı bıçakladı

TAM DA İKİNCİ BAHAR BAŞLAMIŞTI!

Evlatların savaşının biri bitmeden biri başlarken, Çukurova'nın derdi tasası bir türlü bitmezken, Fekeli ve Hünkar, huzuru kendilerinin başlatmasına karar verdiler. Demir, Züleyha, Yılmaz ve Müjgan'ın sulh yapması için, önce kendi hayatlarına kaldıkları yerden devam etmeye, ömürlerinin ikinci baharını birlikte geçirmeye karar verdiler.

FEKELİ'NİN EVLİLİK HABERİ KONAĞINDA SESSİZ BİR BOMBA ETKİSİ YAPTI

Fekeli evlilik kararını kahvaltı sofrasında açıkladığında, mutlulukla karşılandı ve tebrik aldı. Ancak Behice, yeğeni Müjgan'la baş başa kaldığında gerçek yüzünü gösterdi ve evden atılıp, beş parasız kalmak istemediğini dile getirdi.

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Bir Zamanlar Çukurova ekrana damga vurdu! Behice Hünkar’ı bıçakladı

FİKRET ARTIK ÇUKUROVA'NIN KAHRAMANI!

Fekeli'yi pusu kurup öldürmeye çalışanları konuşturarak Ankaralılar denen grubu ifşa eden, planlarını bozan Fikret, sadece şehrin değil ülkenin gündemine oturdu! Haber bültenlerinde ve gazetelerde övgüyle söz edilen Fikret için şehir kulübünde de valilik tarafından bir tören düzenlendi. Plaketle ödüllendirilen Fikret, amcası Ali Rahmet Fekeli ve oğlu Yılmaz Akkaya ile birlikte gazetecilere gururla poz verdi. Onu ilk tebrik etmeye koşan da Şermin oldu. Ancak Şermin, maalesef Fikret'ten beklediği ilgiyi göremedi.