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Bir Zamanlar Çukurova ekrana damga vurdu! Behice Hünkar’ı bıçakladı
Bir Zamanlar Çukurova gelenek bozmadı! Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Behice'nin tüm sırlarını öğrenen Hünkar gizli bir buluşma ayarladı. Evlilik haberi ile hayal ettiği geleceğin yanına bile yaklaşamayacağını anlayan Behice, Hünkar'ı bıçak darbeleriyle yere yıktı. Heyecanın son sürat yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova ekrana damgasını vurdu.
Giriş Tarihi: 30.10.2020 11:18 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 11:29
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