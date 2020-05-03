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Bildiklerinizi unutun! Esra Erol'un yaşını kimse tahmin edemedi

Esra Erol ATV'de yayınlanan programıyla Türkiye'de binlerce kişinin umudu oluyor. Esra Erol Türkiye'de adından en çok söz ettiren kadınların başında geliyor. Sevenleri Esra Erol hakkında ortaya çıkan gerçekleri merakla takip ediyor. Birçok ünlü kişi hayatları, yaşadıkları evler, lüks otomobilleri, çalkantılı aşk hayatı ile gündem olurken Esra Erol yaşı ile sosyal medyanın gündemine düştü. Esra Erol kaç yaşında? İşte birbirinden ünlü kişilerin gerçek yaşları...

Giriş Tarihi: 03.05.2020 10:18 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 10:22
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Bildiklerinizi unutun! Esra Erol'un yaşını kimse tahmin edemedi

Esra Erol kaç yaşında? İşte duyanları şaşırtan gerçek.

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Bildiklerinizi unutun! Esra Erol'un yaşını kimse tahmin edemedi

HADİSE

22 Ekim 1985

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Bildiklerinizi unutun! Esra Erol'un yaşını kimse tahmin edemedi

AYDAN ŞENER

1 Mart 1963

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Bildiklerinizi unutun! Esra Erol'un yaşını kimse tahmin edemedi

MEHMET ALİ ERBİL

8 Şubat 1957

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Bildiklerinizi unutun! Esra Erol'un yaşını kimse tahmin edemedi

PINAR ALTUĞ

2 Eylül 1974