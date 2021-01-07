Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu karşı karşıya! Kirli defterler yeniden açıldı

Geçtiğimiz yıl olaylı şekilde ayrılan Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu yeniden karşı karşıya geldi. Oktay'ın uygunsuz görüntülerini yayma suçundan ceza alan Şarapçıoğlu, şimdi de kirli defterleri açtı. Genç kadın, ailesinin düğün hediyesi olarak Oktay'a taktığı Rolex saatin sertifikasının bile istendiğini söyledi.