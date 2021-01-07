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07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu karşı karşıya! Kirli defterler yeniden açıldı Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu karşı karşıya! Kirli defterler yeniden açıldı
Geçtiğimiz yıl olaylı şekilde ayrılan Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu yeniden karşı karşıya geldi. Oktay'ın uygunsuz görüntülerini yayma suçundan ceza alan Şarapçıoğlu, şimdi de kirli defterleri açtı. Genç kadın, ailesinin düğün hediyesi olarak Oktay'a taktığı Rolex saatin sertifikasının bile istendiğini söyledi.
Giriş Tarihi: 07.01.2021 09:20 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 09:20
Oyuncu Berk Oktay ile avukat Merve Şarapçıoğlu, geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde yollarını ayırdı. Ancak ikilinin arasındaki sular bir türlü durulmadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerini yayınlama suçundan ceza alan Merve Şarapçıoğlu, şimdi de kirli defterleri açtı.
Genç kadın, Oktay'ın boşanmadan sonra mutfaktaki su sebilinden salondaki gazeteliğe ve kasadaki düğün takılarına kadar her şeyi aldığını açıkladı.
Şarapçıoğlu, düğünlerinde ailesinin Berk Oktay'a Rolex marka saat hediye ettiğini de söyledi.
FATURA HESABI SORDULAR
Genç kadının iddiasına göre Oktay, şimdi de bu saatin sertifikasını mahkeme yoluyla istedi.