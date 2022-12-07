07 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Berdan Mardini ‘Taytini’ diyenleri haklı çıkardı! Ünlü şarkıcı taytından VAZGEÇMEDİ! Bakın bu defa taytla ne yaptı! Dalga konusu oldu

Berdan Mardini ‘Taytini’ diyenleri haklı çıkardı! Ünlü şarkıcı taytından VAZGEÇMEDİ! Bakın bu defa taytla ne yaptı! Dalga konusu oldu

Berdan Mardini taytıyla gündem olmaya devam ediyor. 2 çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile geçen sene Mart ayında olaylı şekilde yollarını ayıran ünlü türkücü Berdan Mardini, işi ve yaptıklarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Berdan Mardini, son olarak sürekli tayt giydiği için "Bana 'Berdan Taytini' diyorlar" açıklamasıyla gündeme gelmişti. Bakın bu defa taytıyla ne yaptı? İşte ünlü şarkıcıyı dalga konusu haline getiren görüntü…

Giriş Tarihi: 07.12.2022 18:16 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 18:16
  • 1
  • 150
Berdan Mardini ‘Taytini’ diyenleri haklı çıkardı! Ünlü şarkıcı taytından VAZGEÇMEDİ! Bakın bu defa taytla ne yaptı! Dalga konusu oldu

Berdan Mardini, 2010'da evlendiği, 2 çocuğunun annesi Fatoş Mardini'den 29 Mart 2021'de olaylı bir şekilde boşanmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 150
Berdan Mardini ‘Taytini’ diyenleri haklı çıkardı! Ünlü şarkıcı taytından VAZGEÇMEDİ! Bakın bu defa taytla ne yaptı! Dalga konusu oldu

"ÇOCUKLARLA ARASINDA BAĞ YOKTU Kİ"

Boşanmanın ardından çocuklarının annelerini görmek istemediğini belirten şarkıcı, "Çocukların anneleriyle yatılı kalmaması için açtığım davada annelerini gördükleri anda ağlamaya başladılar. Evliliğimiz boyunca çocuklarla hiç ilgilenmedi. Velayetin bana verilmesini de kabul etti. Çocuklarla arasında bağ yoktu ki" şeklinde konuşmuştu.

  • 3
  • 150
Berdan Mardini ‘Taytini’ diyenleri haklı çıkardı! Ünlü şarkıcı taytından VAZGEÇMEDİ! Bakın bu defa taytla ne yaptı! Dalga konusu oldu

YENİ TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Spora verdiği önem ile göz önünde olan Mardini'nin geçtiğimiz haftalarda taytla spor yaptığı anlar gündem olmuştu. 44 yaşındaki şarkıcıyı spor kıyafetleriyle ve yeni tarzıyla görenler inanamadı.

  • 4
  • 150
Berdan Mardini ‘Taytini’ diyenleri haklı çıkardı! Ünlü şarkıcı taytından VAZGEÇMEDİ! Bakın bu defa taytla ne yaptı! Dalga konusu oldu

"ELEŞTİRİYE AÇIK, KENDİMLE BARIŞIK BİRİYİM"

Giyim tarzı ile bir kesimden iyi tepkiler alırken belli bir kesimden tarafından da eleştirilen Mardini'ye "Giyindiğiniz kombinler çok konuşuluyor. Neler söylemek istersiniz?" şeklindeki soru yöneltilmişti. Mardini, "Şimdi ben pembe kazak giyindiğimde biliyorsunuz. Her yıl meme kanserine destek olmak için pembe top organizasyonu yapılıyor. Ben de ona destek vermek için giymiştim. En son bir ayakkabı giydim. Onu da doktorum hediye etmişti. O da olay oldu. En çok şuna güldüm. Tayt giydiğimde 'Berdan Taytini' yazmışlar. Çok komikti. Yapılan yorumlar hoşuma da gidiyor. Tabi bazen hakarete varan durumlar oluyor. Eleştiriye açık, kendimle barışık biriyim" cevabını vermişti.

  • 5
  • 150
Berdan Mardini ‘Taytini’ diyenleri haklı çıkardı! Ünlü şarkıcı taytından VAZGEÇMEDİ! Bakın bu defa taytla ne yaptı! Dalga konusu oldu

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini son zamanlarda gerek paylaşımlarıyla gerek tarzıyla gerekse açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak Mehmet Ali Ebril'e TikTok üzerinden para gönderen kitleye 'Millet salaksa ünlüler ne yapsın' sözleriyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Berdan Mardini bu defa taytıyla futbol oynadı. Ünlü isim o anları sosyal medya hesabından paylaşırken 'Real Mardini' notunu düştü.