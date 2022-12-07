07 Aralık 2022, Çarşamba
Berdan Mardini ‘Taytini’ diyenleri haklı çıkardı! Ünlü şarkıcı taytından VAZGEÇMEDİ! Bakın bu defa taytla ne yaptı! Dalga konusu oldu
Berdan Mardini taytıyla gündem olmaya devam ediyor. 2 çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile geçen sene Mart ayında olaylı şekilde yollarını ayıran ünlü türkücü Berdan Mardini, işi ve yaptıklarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Berdan Mardini, son olarak sürekli tayt giydiği için "Bana 'Berdan Taytini' diyorlar" açıklamasıyla gündeme gelmişti. Bakın bu defa taytıyla ne yaptı? İşte ünlü şarkıcıyı dalga konusu haline getiren görüntü…
Giriş Tarihi: 07.12.2022 18:16 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 18:16
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