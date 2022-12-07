Berdan Mardini ‘Taytini’ diyenleri haklı çıkardı! Ünlü şarkıcı taytından VAZGEÇMEDİ! Bakın bu defa taytla ne yaptı! Dalga konusu oldu

"ELEŞTİRİYE AÇIK, KENDİMLE BARIŞIK BİRİYİM"

Giyim tarzı ile bir kesimden iyi tepkiler alırken belli bir kesimden tarafından da eleştirilen Mardini'ye "Giyindiğiniz kombinler çok konuşuluyor. Neler söylemek istersiniz?" şeklindeki soru yöneltilmişti. Mardini, "Şimdi ben pembe kazak giyindiğimde biliyorsunuz. Her yıl meme kanserine destek olmak için pembe top organizasyonu yapılıyor. Ben de ona destek vermek için giymiştim. En son bir ayakkabı giydim. Onu da doktorum hediye etmişti. O da olay oldu. En çok şuna güldüm. Tayt giydiğimde 'Berdan Taytini' yazmışlar. Çok komikti. Yapılan yorumlar hoşuma da gidiyor. Tabi bazen hakarete varan durumlar oluyor. Eleştiriye açık, kendimle barışık biriyim" cevabını vermişti.