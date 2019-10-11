Benim Tatlı Yalanım’ın Hande’si Gonca Sarıyıldız estetik harikası çıktı! Değişimi şok etti
Benim Tatlı Yalanım dizisinde Hande karakterine hayat veren Gonca Sarıyıldız magazin dünyasının gündemine oturdu. Dizide canlandırdığı sinsi karakterinin yanında güzelliği ile de dikkat çeken oyuncunun estetiksiz hali sosyal medyayı salladı. İşte güzel oyuncu Gonca Sarıyıldız'ın estetiksiz hali...
Giriş Tarihi: 11.10.2019 10:14 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 10:22
Benim Tatlı Yalanım'da Nejat'a aşık olan sinsi karakteri Hande Eymen karakterine hayat veren Gonca Sarıyıldız son günlerde değişimi ile özellikle sosyal medyanın gündeminde. Çünkü Sarıyıldız aslında bir estetik harikası.
Muhteşem Yüzyıl dizisinde Fatma Hatun karakteri ile tanınan Gonca Sarıyıldız'ın estetiksiz, eski hali olay oldu.
Dudaklarını dolgunlaştıran, burnunu kaldıran ve yanaklarına dolgu yaptıran Gonca Sarıyıldız'ın eski halini görenler meğer estetik harikasıymış demekten kendini alamadı. İşte Sarıyıldız ve birçok ünlü ismin estetik operasyonlarıyla yaşadığı şaşırtıcı değişim…
Yıllar önce yayınlanan Kavak Yelleri dizisindeki Aslı karakteriyle gönüllerde taht kuran Pelin Karahan yeni imajıyla tanınmaz hale geldi. Pelin Karahan estetiğin dozunu kaçırdı! Eski halinden eser yok! Pelin Karahan, geçirdiği estetik operasyonları sonucu ve yeni imajıyla takipçileri tarafından tanınmakta zorlandı. Instagram hesabından fotoğraf paylaşarak 35. yaşını kutlayan Pelin Karahan, bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazı takipçileri tarafından ise tanınmakta zorlandı.
İmajını değiştirerek ve geçirdiği estetik operasyonları sonrası bambaşka biri olan Pelin Karahan paylaştığı fotoğrafa, "35 yaş mutluluğu" ifadelerini kullandı. Pelin Karahan'ın fotoğrafına bir takipçisi, "Pelin Hanım tanımakta zorlandım sizi ama fena olmamış yeni imajınız" ifadelerini kullandı.
İşte başta Pelin Karahan olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri.