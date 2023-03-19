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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Zeliha’sı Sevil Akı’dan çok özel açıklamalar: Oğlum için tedavi oldum

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Zeliha’sı Sevil Akı’dan çok özel açıklamalar: Oğlum için tedavi oldum

Salı akşamları izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam eden Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Zeliha karakterine hayat veren Sevil Akı dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gizli serviste çalışan güçlü bir kadın karakteriyle izleyici karşısına çıkan Akı, özel hayatını, spor tutkusunu, işine aşkını ve ailesine olan bağını anlattı. Mesleğinde en büyük destekçisinin ailesi olduğunu söylen Akı, oğlu için en büyük korkusunu yenmek için tedavi gördüğünü belirtti. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Sevil Akı'nın açıklamaları...

Giriş Tarihi: 19.03.2023 12:34 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 12:34
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Zeliha’sı Sevil Akı’dan çok özel açıklamalar: Oğlum için tedavi oldum

Atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da canlandırdığı Zeliha karakteriyle bir kez daha gönülleri fetheden Sevil Akı çok özel açıklamalarda bulundu. Spor tutkunu, işine aşık, ailesine bağlı olan Sevil Akı'nın hikayesini Sabah'tan Merve Yurtyapan'a anlattı. İşte Sevil Akı'nın açıklamaları…

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Zeliha’sı Sevil Akı’dan çok özel açıklamalar: Oğlum için tedavi oldum

- Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde daha önce tanıdığınız birçok kişiyle birlikte çalışıyorsunuz. Bu bir oyuncuya konfor alanı sağlıyor mu?

- Bu dizide olmak, aileye geri dönmek gibi. Oyuncu olarak yönetmen ve diğer tüm çalışanlarla yeniden birlikte çalışmak, zamanı kısaltan konforlu bir durumdur. Yönetmenin dilini bilmek, senaryonun içinde varlığını hissettirmek daha kısa bir sürede oluşur. Bu durum oyuncu içinde hızlı ve keyifli çalışma şartları oluşturur. Bu nedenle çok mutluyum.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Zeliha’sı Sevil Akı’dan çok özel açıklamalar: Oğlum için tedavi oldum

- Zeliha güçlü bir kadın. Geçen bölümlerde de farklı yönleri ortaya çıktı. Bu karakteri canlandırmak sizi heyecanlandırıyor mu?

- Sürekli değişken bir senaryoda rolün gideceği ve dönüşeceği yolu keşfetmek, yol arkadaşı olmak çok güzel ve merak uyandırıcı. Senaryo içinde yazılan, benim Zeliha için hissettiklerim birleşince rolün ulaşacağı yer beni heyecanlandırıyor. Her zaman söylediğim gibi kişi kendinden bağımsız oyunculuk yapamaz. Her rol bizim rengimizden, dokumuzdan bir tat taşır. Zeliha da benim hazinemden çıkan çok sevdiğim bir yol arkadaşım.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Zeliha’sı Sevil Akı’dan çok özel açıklamalar: Oğlum için tedavi oldum

- Güçlü kadın rollerini seviyor musunuz?

- Yıllarca tiyatro sahnesinde de hep güçlü kadınları oynadım. Yıllarca kaftanlı kostümler çıkmadı üstümden. Hep çok sevdim. Hissettim bu kudretli kadınları. Güçlü kadınların dramatik hikayeleri çok kuvvetli ve teatraldir. Oyuncuya oynarken zevk verir, insanların gücün altında, güçlü olmak için feda ettikleri, kazandıkları, kendi gibi güçlü hislerini hatırlatır. Rolleri daha derinleştirir. Güçlü kadınlar, seyircinin gözünde de edebiyatta da etkileyici rollerdir. Ne mutlu bana ki bu değerli rolleri oynuyorum.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Zeliha’sı Sevil Akı’dan çok özel açıklamalar: Oğlum için tedavi oldum

- Karakter birçok yerde 'deli Zeliha' olarak adlandırılmış. Onu deli yapan nedir?

- Deli Zeliha, içinden geldiği gibi, cesur ve güçlü bir kadın. İnsiyatif almak ve istediğini dile getirmek, kimsenin dediğini yapmamak bir çeşit delilik bence. Özgür ve deli benim Zeliha ne güzel...