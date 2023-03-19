19 Mart 2023, Pazar
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Zeliha’sı Sevil Akı’dan çok özel açıklamalar: Oğlum için tedavi oldum
Salı akşamları izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam eden Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Zeliha karakterine hayat veren Sevil Akı dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gizli serviste çalışan güçlü bir kadın karakteriyle izleyici karşısına çıkan Akı, özel hayatını, spor tutkusunu, işine aşkını ve ailesine olan bağını anlattı. Mesleğinde en büyük destekçisinin ailesi olduğunu söylen Akı, oğlu için en büyük korkusunu yenmek için tedavi gördüğünü belirtti. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Sevil Akı'nın açıklamaları...
Giriş Tarihi: 19.03.2023 12:34 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 12:34
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